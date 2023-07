Toda vida cuenta: 'Lomito' queda atrapado entre los muros de 2 edificios en CDMX; así fue rescatado

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Con frecuencia en redes sociales se hacen virales casos de maltrato animal con el objetivo de pedir a la ciudadanía colaboración para identificar a los presuntos agresores; sin embargo, también hay casos que cobran relevancia donde se hace mención de animales de compañía que acaban con un 'final feliz', ya sea porque fueron adoptados y tuvieron una segunda oportunidad de tener una vida plena tras ser rescatados de sus agrores o bien, los que son rescatados por las autoridades tras atravesar por una emergencia, como fue el caso de un can en la alcaldía Benito Juárez el cual quedó atrapado entre dos edificios.

De acuerdo con lo expuesto por las autoridades capitalinas, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) recibieron en reporte de un 'perrito' que cayó entre el espacio que había en dos edificios donde desafortunadamente era difícil acceder. Por este hecho, se pidió el apoyo de los Bomberos de la CDMX, así como de la la Policía Bancaria e Industrial (PBI) quienes acudieron a la calle San Borja en la colonia Independencia donde ubicaron al canino quien se sabe, estaba atrapado desde las 06:00 horas del pasado martes 11 de julio.

Foto: Twitter SSC CDMX

La dueña de este can argumentó que intentó sacar a su mascota del sitio pero al tratarse de un espacio muy estrecho, fue necesario pedir ayuda de los cuerpos de emergencia con el fin de salvaguardar la integridad del can. Tras varias maniobras de rescate, los Bomberos pusieron a la mascota a salvo, el cual no dejó de mostrar agradecimiento al saltar de alegría sobre los 'traga fuegos' y mover con frenesí su rabito. Esta acción fue compartida en redes sociales y de inmediato enterneció a los internautas quienes además de celebrar la intervención de las autoridades, resaltaron que los animales son seres que saben cuándo alguien los salvaguarda.

Los oficiales de la SSC están capacitados para atender cualquier solicitud de apoyo por parte de la ciudadanía y mantienen el compromiso de trabajar en coordinación con los cuerpos de emergencia para proteger a las personas y animales que habitan la Ciudad de México", se dijo en el comunicado.

El rescate no se sabe en qué horario se consiguió pero fue hasta la noche del pasado martes 11 de julio que la SSC compartió las imágenes celebrando que la Unidad Canina interviniera de manera pronta. Esta dependencia recientemente celebró 26 años de servicio en beneficio de los habitantes de la capital mexicana, celebración que además incluyó el anuncio en torno a un reforzamiento de actividades en pro de los animales tanto de compañía como de los que se encuentran en desventura en la vía pública.

Indigna maltrato animal en la Benito Juárez

Mientras este caso de rescate animal fue celebrado por los internautas y más por los resientes de la alcaldía Benito Juárez, un caso en torno a las agresiones en contra de un perro sigue causando controversia. La Brigada Animal, dependencia a cargo de la SSC, pidió apoyo a la ciudadanía para ubicar a Manuel 'N', un joven que golpea con el puño cerrado a un perro que se supo, es propiedad de su pareja sentimental.

Aunque hasta la fecha no se sabe si el joven ya fue aprehendido pues lo que hizo implica una investigación al ser un delito, el establecimiento donde trabaja, un restaurante ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc, anunció que luego de la viralizaicón del video el joven fue cesado de sus actividades pues el inmueble además presume ser 'pet friendly'. "Hacemos de su conocimiento que en Brutal rechazamos, no aceptamos ni promovemos conductas indebidas y mucho menos maltrato animal. Por este motivo, a partir del día de hoy, Manuel ya no forma parte del equipo", se informó en redes.

Captura de pantalla

Los ciudadanos que son señalados como responsables de maltrato animal en la. capital mexicana, son castigados con una pena de entre seis meses y hasta 10 años de cárcel. De acuerdo con el Congreso de la CDMX, se considerará maltrato animal a quienes ataquen a las especies ya sea con envenenamiento, agresiones, cometan robo, secuestro o incluso los usen con fines sexuales y de crueldad. En caso de ser testigo, se invita a interponer la denuncia correspondiente.

