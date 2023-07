VIDEO: Esposo 'cacha' a su mujer siendo infiel en la CDMX; el 'amante' huye en ropa interior

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace unos días la plataforma de videos cortos TikTok hizo viral el momento en el que una mujer de nacionalidad peruana enfrenta a su esposo y a su presunta amante tras haberlos seguido desde un hotel. La fémina reacciona con coraje y hasta agrede físicamente a la mujer que se interpuso en la relación la cual solo le pide "relajarse" pues insistía en que no había pasado nada. Ahora, la misma red social ha hecho lo propio pero con una pareja ubicada en la capital mexicana aunque los papeles se han invertido.

De acuerdo con el video que ya está en varias cuentas como una manera de hacerlo viral, un sujeto encontró a su esposa siendo infiel en su propia casa. Vecinos y transeúntes escucharon los gritos que provenían del inmueble y no dudaron en quedarse en la puerta para tratar de descifrar qué había pasado. La sorpresa fue la infidelidad de parte de la fémina y no solo eso, sino que lleno de coraje, el esposo engañado trata de agredir al tercero en discordia el cual huye a toda velocidad del sitio pero de una manera poco convencional.

La CDMX nunca termina de convencerme", dice el video.

En las imágenes de apenas 30 segundos de duración, se observa cómo un joven de entre 30 a 35 años de edad, sale a toda prisa de una casa con enrejado blanco. Transeúntes se preguntan en repetidas ocasiones qué es lo que pasa mientras una mujer le pide a su acompañante llamar a los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para invertir. De fondo, se observa a un conductor a bordo de su motocicleta detenerse en el inmueble del cual salen los gritos y donde se aprecia al supuesto amante salir en ropa interior y con el resto de sus prendas en brazos. Ante la vista de todos, sube al vehículo motorizado y escapa.

Se va a ir en Pick up, se va a ir en Pick up", dicen los testigos al respecto.

Mientras el joven escapa con ayuda del motociclista, un hombre de camisa en color azul claro y pantalón en color beige, sale de la casa mientras que una mujer, usando solo una toalla, intenta detenerlo. Con estas imágenes, se confirmaba que en realidad se trataba de un momento muy incómodo para la pareja pero que sirvió para deleitar el morbo de los presentes quienes se habían enterado que se trataba de un acto de infidelidad cometido en la casa que comparte la pareja.

¡Es el amante, es el amante!".

Pese a que el hombre persigue al supuesto amante con lo que parece ser una raqueta en las manos, tanto el motociclista como el otro sujeto se alejan a toda velocidad. En cuanto a la mujer, ya no se sabe qué fue lo que pasó pue el clip se corta de manera abrupta. Por eso hechos y hasta las fotos que se han viralizado en las plataformas digitales se ha presumido que en realidad todo fue un montaje con el fin de atraer visitas o incluso, se puede tratar de una compañía de teatro que, valiéndose del 'chisme', planteó esta difícil situación.

¿Era el papá o el esposo de ella?", "Siento que fue un poco actuado porque en el video se ve una cosa y en las fotos otras", fueron comentarios que el video recibió.

Aunque hasta ahora no se ha revelado si fue una escena real o solo un montaje, internautas recordaron que en el pasado una supuesta pareja ya se había peleado por una presunta infidelidad aunque en este caso el drama fue a bordo de una combi. En aquella imagen. Un sujeto encaró a la que se dijo era su esposa a la cual descubrió viajando en compañía de su otra pareja sentimental, sujeto que no sabía que la fémina estaba casada. "Ya me lo habían dicho, pero no quería creer, ¿por qué me engañas?", le reclamaba el hombre.

Fue tanta la intriga que causó que se supo que todo fue un montaje a cargo de una página en Facebook llamada ChocoNico, Juancho y su Hijo donde se suben videos que se hacen pasar pos situaciones reales con el fin de crear comedia. Se espera que en adelante se esclarezca si los hechos ocurridos en la capital mexicana si se trataron de una infidelidad real a cargo de una esposa o bien si fue un evento similar al ocurrido a bordo de una unidad de transporte público donde también se expuso un supuesto engaño.

