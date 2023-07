VIDEO: Gabriel Quadri se 'baja' de la contienda presidencial 2024; estas fueron sus razones

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La noche del pasado miércoles 12 de julio, el Frente Amplio por México anunció el lanzamiento de una plataforma mediante la cual se podrán recaudar firmas a favor de los que hasta ahora fungen como precandidatos a la presidencia de México. La alianza opositora incluyó el nombre de 13 aspirantes que, tras entregar la documentación necesaria, buscaban representar a los partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN) en la contienda electoral del 2024, políticos donde hasta hace un momento figuraba el diputado Gabriel Quadri quien decidió 'bajarse de la contienda' por esta razón.

Mediante la difusión de un video, el excandidato a la presidencia en 2012, entonces representante de Nueva Alianza, dijo que no buscará recaudar las 150 mil firmas a su favor que requiere el frente como requisito para avanzar a la segunda etapa para definir a su abanderado. No obstante, el legislador de la bancada del PAN sí fue enfático en que no se retira del todo pues a partir de ahora su apoyo será para con el aspirante que resulte ganador de la contienda interna de la alianza opositora a Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

México requiere un liderazgo sólido para encabezar al Frente Amplio por México y un proceso de reconstrucción y unidad nacional. Es vital salvar a nuestro país del populismo, la polarización, la destrucción institucional, la corrupción, y el despilfarro improductivo de los recursos de la Nación", dijo.

Su postura que también fue difundida a través de un comunicado de prensa en sus redes sociales, insiste en que por invitación del dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, será parte de un equipo de Frente Amplio aunque en matera de temas de sustentabilidad, medio ambiente y cambio climático, por lo que por segundo vez en su carrera se quedaba lejos de ser presiente de México y en la actualidad, suceder a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) con quien se debatió en los comicios del 2012.



En 2012, Gabriel Quadri trascendió debido a que la entonces candidata a la presidencia por el PAN, Josefina Vázquez Mota lo llamó durante un debate del Instituto Nacional Electoral (INE), "Candidato Quadro", mote que se le ha quedado a la fecha y por el cual ha sido sumamente criticado en plataformas digitales. Ahora con las elecciones presenciales a menos de un año de llevar e acabo, se temía que no pudiera ser considerado parte del Frente Amplio por México debido a que su nombre figuraba en el padrón de violentados desde el pasado es de junio del 2022.

Pese a ello, entregó la documentación y fue parte de la selección de 13 políticos de 33 que buscaron la precandidatura para ser representante de la alianza 'Va por México', aun cuando el pasado 2 de junio del presente año no fue buen recibido por los estudiantes del Colegio de Bachilleres Plantel 17 'Huayamilpas Pedregal', ubicado en la CDMX donde los jóvenes le pidieron a gritos que se retirara, pues no estaban conformes con su estadía a modo de buscar firmas a su favor para esta contienda interna.

Nadie te quiere", o "Lárgate ratero", fueron los gritos que recibió.

A pesar de que el diputado Gabriel Quadri quien se afilió recientemente al PAN ya anunció que no forma parte de esta contienda interna, su nombre sigue presente en la plataforma que el Comité Organizador de la alianza opositora lanzó; incluso, se anunció que la fecha para la recaudación de firmas a través de la misma se aplaza del 5 al 8 de agosto debido a que insistieron, hay una "alta demanda" para apoyar a los políticos que buscan ser candidatos a la presidencia.

