¿Sí se enojó? Claudia Sheinbaum aclara que pasó en la entrevista "muy violenta" que tuvo en Tabasco

Ciudad de México.- El pasado 12 de julio del presente año, la exjefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheiinbaum Pardo, viajó a Tabasco con el fin de continuar con su agenda de trabajo de cara a realizarse la encuesta interna de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y con ello, definir al que será el candidato oficial para las elecciones del 2024. Durante este viaje, accedió a dar una entrevista donde aparentemente el reportero la atacó con comentario sobre las bardas de apoyo que han aparecido a su favor por todo el país, llevándola a calificar la conversación de una "muy violenta" al grado de abandonar al comunicador.

Con base al video que se filtró el pasado jueves 13 de julio, la exmandataria aclaró si en verdad se enojó como aseguran luego que el reportero le argumentara que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es quien está detrás del proceso interno al grado de haber sido él quien ordenó retirar dichos mensajes que la 'corcholata' del partido guinda insistió, ella no mandó poner sino que eso se le debe cuestionar a los que le dan su apoyo.

No sé por qué tanta violencia en la entrevista, ¿eh? Está muy violenta la entrevista. Estamos acostumbrados a tener una conversación normal, tranquila, entonces, así empezó, entonces, así le seguimos".

¿Qué dijo Sheinbaum?

En todas sus redes sociales, la Doctora Claudia Sheinbaum lanzó un breve pero contundente comunicado de prensa en donde remarcó que las mujeres en general, cuentan con una voz que ella sabe, se usa para defender las ideas, por ello, insistió en que nadie se debe extrañar que haya actuado con firmeza ante el entrevistador, Bajo esa tónica, también remarcó en que ella siempre se ha jactado de ser firme en varias cosas, entre ellas involucró sus convicciones, sus ideales y sobre todo, la manera en la que ha gobernado a lo largo de su carrera.

A algunos les parece extraño que una mujer sea firme y decidida", dice la misiva.

En las redes sociales donde su postura fue difundida, internautas dividieron opiniones entre aquellos que celebraron que se haya defendido por haberse sentido incómoda en un espacio donde el fin era hablar del actual proceso interno para definir al candidato a la presidencia, mientras que otros insistieron en que con esta manera de actuar solo dejó mal a la comunidad feminista pues en lugar de haber respondido de una mera inteligente, lo hizo con coraje y por ello, se mantiene en tendencias no a su favor.

La misiva difundida por Sheinbaum también involucró el porcentaje de indices delictivos que disminuyó cuando estuvo al frente de la CDMX, lo que también le valió una ola de comentarios divididos especialmente cuando unos aseguran que solo se redujo la cifra en unas partes y no en las zonas de la capital mexicana consideradas de mayor riesgo, por ello, le remarcaron que esa firmeza podría no verse reflejada a nivel nacional aunque ella no ha respondido a nigua comentario.

Gerardo Fernández Noroña también opina

El aspirante a candidato a la presidencia de la República, el exdiputado Gerardo Fernandez Noroña reaccionó al enojo de la que hoy es su contrincante en este proceso interno, resaltando que a su forma de ver, no notó que hubiera ningún ataque para con la exjefa de Gobierno, por lo que internautas aseguraron que con ello, él no secundaba la postura de Sheinbaum adelantando que quizá exageró ante el reportero local quizá por el hartazgo que representa tener que desplazarse por todo el territorio mexicano donde ha recibido incluso insultos de parte de los que se inclinan por la alianza opositora.

