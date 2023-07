México está más desigual que en otros sexenios; la diferencia de ingresos entre ricos y pobres creció

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador, en sus tiempos de candidato, prometió que acabaría con la desigualdad que por tantos años ha lacerado a la sociedad mexicana, colocando a México como uno de los países con las brechas sociales más grandes en el mundo.

El país vive una paradoja, pues mientras tiene a varios de los hombres más ricos del mundo, también alberga a una enorme cantidad de pobres, a cientos de miles de familias que hacen de la precariedad su día a día.

"El gobierno se volcará a reducir las desigualdades, a cerrar las brechas sociales que tanto han lastimado al país”, decía López Obrador en los primeros días de su gobierno, algo que repitió en el Consejo de la Organización de las Naciones Unidas, pero desde una perspectiva global, en donde aseguró tener la fórmula para sacar de la pobreza a 750 millones de personas.

Lo cierto es que los datos lo desnudan, en el actual sexenio la desigualdad no ha hecho más que crecer y los pobres son incluso más que en el gobierno anterior, lo que dice mucho de lo fallido de la ausencia de políticas públicas exitosas.

Uno de los principales problemas de México está en la brecha entre ricos y pobre, que pese al discurso oficial de que no se robustecería a los “potentados”, al final la situación no ha cambiado ni un ápice.

De acuerdo con datos del Banco de México, del Consejo Nacional de Evaluación (Coneval) y del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), las familias con ingresos más alto reciben 16 veces más que las más pobres, lo que habla de las enormes diferencias socioeconómicas que esto conlleva.

El país no ha encontrado la fórmula para que la riqueza no se acumule en pocas manos y haya una mejor redistribución del dinero; sin que esto signifique que no haya ricos, más bien que todos alcancen el estado de bienestar y que siga existiendo la clase alta”, explica el economista Rogelio Jaramillo.