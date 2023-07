¿Sales de vacaciones? Estos son los autos que 'descansan' por el programa Hoy No Circula Sabatino

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Las vacaciones de verano para alumnos de educación básica están 'a la vuelta de la esquina' y por ello, muchos ciudadanos ya planean qué hacer durante este periodo de descanso. Algunos centros educativos han iniciado con el arranque del periodo vacacional y con ello el tráfico en la capital mexicana también aumenta ya que poco a poco los automovilistas empiezan a salir de la urbe. Si es tu caso, recuerda que el Programa Hoy No Circula Sabatino está vigente y se aplica para estas unidades también en el Estado de México.

De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), para este tercer sábado del mes, los vehículos que no deben circular son aquellos que cuenten con holograma 1 y terminación de placa en número NON, es decir, aquellos que acaben en 1, 3, 5, 7 y 9 deberán evitar circular, al igual que las unidades que cuenten con holograma 2 y placas foráneas. Para ellos, la restricción está desde las 05:00 y hasta las 22:00 horas de este sábado 15 de julio.

Cabe destacar que al dependencia también remarca que aunque sin varios los autos que no circulan, otros quedan exentos de esta medida aunque su placa acabe en número NON. Ejemplo de ello son las unidades con holograma 0 y 00, vehículos eléctricos o híbridos y claro, aquellos que tengan placa para personas con discapacidad, unidades de servicio como patrullas o ambulancias, autobuses de pasajeros y por supuesto motocicletas quedan fuera de esta medida.

Es importante tomar en cuenta que el Programa Hoy No Circula Sabatino está vigente en las 16 alcaldías de la CDMX pero también lo está en 18 municipios del Estado de México, los cuales son: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecamac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

En caso de omitir esta normal y circular por las calles de la capital y las demarcaciones mexiquenses antes descritas, elementos de tránsito adscritos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) serán los que impongan una multa, la cual es de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), la cual desde el pasado mes de febrero cuenta con un valor de 103.74 pesos, dejando que la multa por omitir esta restricción de deba pagar de mil 924.40 pesos y hasta los dos mil 886.60 pesos.

Las autoridades recuerdan que en caso de no pagarse las multas de tránsito a tiempo, éstas pueden generar recargos, al tiempo que no se podrá verificar, por lo que también se pondrá una multa por llevar a cabo esta actividad a destiempo. A modo de remate, también se recuerda que en caso de reportarse mala calidad del aire, se puede tomar al decisión de aplicar un Doble Hoy No Circula de manera inmediata, lo que da pie a que más unidades dejen de circular hasta que las autoridades determinen que la medida quedó oficialmente levantada.

