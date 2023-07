Xóchitl Gálvez quiere 'ponchar' a AMLO; le recuerda ya van 2-0; Frente Amplio por México la secunda

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La disputa por conocer quién será el siguiente presidente de México, ahora que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) está por concluir su sexenio, cada vez se pone más intensa, especialmente porque la exsenadora Xóchitl Gálvez, quien forma parte de la tanda de precandidatos registrados por el Frente Amplio por México, le contestó el mandatario por haber exhibido los contratos que su empresa ha tenido y donde supuestamente la legisladora se ha beneficiado con mil 400 millones de pesos. Bajo esa tónica le recordó que ya le ganó en al menos dos ocasiones y por ello el presidente está a un paso del 'ponche'.

Valiéndose de términos deportistas específicamente en torno al béisbol, actividad que el mandatario originario de Tabasco ha mencionado en repetidas ocasiones es su favorito, la integrante de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) hizo énfasis en que en la actualidad el marcador va dos a cero a su favor por lo cual mencionó que el titular del poder ejecutivo está a un paso del 'ponche', más por que ya le ganó un amparo donde un juez le otorgó poder ingresar a palacio nacional para poder dar su réplica en el espacio conocido como 'La Mañanera'.

El mismo modo la precandidata del frente amplio por México hizo mención en que también le ganó una medida interpuesta ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y actualmente viene una demanda penal derivada de la exhibición de los contratos que su empresa ha tenido a lo largo de nueve años y los cuales se hicieron públicos la mañana del pasado viernes 14 de julio desde el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, sede desde la cual el mandatario mostró que varias dependencias han firmado contratos incluso durante su Gobierno.

Bajo esa tónica, a través de la Red social Twitter el presidente de México expuso una lista de los contratos por los cuales se ha beneficiado la empresa de Xochi Gálvez y con ello algunos internautas insistieron él también terminó por ponerse el pie ya que figuran contratos otorgados a dependencias como la Secretaría de Salud, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) e incluso Petróleos Mexicanos (Pmenex).

Esta es la información que recibí sobre contratos de Xóchitl Gálvez por alrededor de 1,400 millones de pesos en nueve años y que estoy enviando al señor Claudio X. González para su análisis y verificación. Además, él puede ampliar la información, con sus investigadores, y hacer la denuncia legal correspondiente".

Por este hecho durante su visita al puerto de Veracruz la aspirante a ser candidata a la presidencia de la República por el Frente Amplio por México, le recordó al mandatario federal que hará todo lo posible para actuar en su contra por esta exhibición e incluso, remarcó que actualmente la gente le ha mostrado su apoyo especialmente porque reconocen que el mandatario "no tiene límites y que va a usar todo, pero machos como esos me he encontrado muchos en la vida". Asimismo resaltó que su empresa es tan relevante que incluso el Gobierno de México le ha otorgado contratos por lo que remarcó hizo énfasis en que el problema del presidente no es que se cuente con una empresa sino que le esté tachando de haber robado dinero y por ello lo invito a que exhiba los contratos que sus hijos han tenido en los últimos años.

A ver con qué pagaban la renta en Houston", dijo.

La polémica que implica el presidente de la República con la precandidata presidencial, el Frente Amplio por México, alianza conformada por los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Revolucionario Institucional (PRI), no dudó en hacer un llamado a López Obrador para abstenerse de atacar a los que conforman a este grupo opositor, especialmente a la senadora de la bancada del partido blanquiazul. La invitación basta decir, se hizo a través de un documento que se publicó en las redes sociales en donde le insiste en el mandatario no atentar contra los derechos fundamentales de las personas y sobre todo, permitir el libre ejercicio político de asociación.

"Sus palabras atentan contra la libertad de expresión y manifestación y contra el derecho a la protección de datos personales de las y los ciudadanos que participan como aspirantes, simpatizantes y organizadores del proceso para el Desarrollo de diálogos ciudadanos y la selección de la persona responsable para la construcción del Frente Amplio por México. La política y el rumbo del país es asunto de toda la ciudadanía en democracia".

Algunos de los políticos que firmaron este documento dirigido al presidente de la República en defensa de Xóchitl Gálvez son: Marco Antonio Baños Martínez, Patricia Jean McCarthy Caballero, María Teresa González Luna Corvera, Rodrigo Morales Manzanares, Juan Manuel Herrero Álvarez, Arturo Sánchez Gutiérrez, Luisa Alejandra Latapí Renner, Raymundo Bolaños Azócar, Armando Tejeda Cid, por mencionar algunos. Hasta ahora ni el mandatario federal ni la exsenadora se han pronunciado por este documento firmado por el comité organizador del frente amplio por México.

