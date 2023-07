Temblor en México: Sismo de 5.2 'sacude' Guerrero hoy; no se activó Alerta Sísmica en CDMX

Comparta este artículo

Guerrero, México.- La mañana de este domingo 16 de julio del 2023 en redes sociales habitantes del Centro de la República Mexicana compartieron que se sintió un movimiento en la Tierra muy similar a un temblor. Momentos después, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó que se trató de un sismo de 5.2 con epicentro en el estado de Guerrero, el cual por su baja intensidad no ameritó la activación de la Alerta Sísmica.

De acuerdo con el reporte del Sismológico Nacional, el siniestro ocurrió la mañana de este domingo 16 de julio del 2023, a las 07:44 horas, tiempo local, con ubicación a 26 kilómetros al oeste de Ciudad Altamirano, en el estado de Guerrero; el sismo tuvo una magnitud de 5.2 y no presentó daños. Cabe mencionar que horas antes, la misma dependencia registró otro temblor, a las 03:53 horas, tiempo local, al suroeste de Pijijiapan, en el estado de Chiapas, con una magnitud 4.4.

Tiembla en Guerrero este domingo 16 de julio. Foto: Twitter

Por otra parte, si bien el temblor alcanzó a percibirse en varias zonas del Sur de la Ciudad de México (CDMX), el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (Sasmex) recordó a la población que el movimiento no ameritó la activación de la Alerta Sísmica debido a que la energía radiada durante los primeros segundos no superó los niveles de activación, es decir, que el siniestro no fue superior a los 6.0 grados.

Momentos después del temblor, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) confirmó el movimiento telúrico que alertó a los capitalinos la mañana de este domingo; señaló que de inmediato se iniciarían con las evaluaciones preliminares de la zona. Por otra parte, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (CDMX) agregó que en ciertas alcaldías de la capital se alcanzó a sentir el sismo de 5.5. No obstante, descartó afectaciones.

Por otra parte, los estados de Morelos y Michoacán reportaron a través de sus autoridades la percepción de manera ligera de este temblor, pero sin afectaciones o daños graves. En tanto, el estado de Oaxaca no informó sobre percepción del siniestro, mientras que en Guerrero sí se sintió fuerte en los municipios que componen la región de Tierra Caliente y Norte; se documentó como moderado en Coyuca de Catalán y ligero en la región Costa Grande.

Fuente: Tribuna / Servicio Meteorológico Nacional