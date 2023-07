¿Es obligatorio? Exhiben en redes a un restaurante de la CDMX; exigieron la propina a los clientes

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde hace mucho tiempo se ha hecho viral el debate en torno a si la propina en cafeterías o restaurantes es o no obligatoria, algo por lo que incluso la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha manifestando no es forzoso dar ningún tipo de porcentaje con base al ticket, ya que solo es una cifra voluntaria. Pese a tal aclaración, actualmente se ha hecho viral el momento en que una mesera detiene a un par de comensales a los que les exige el pago de la misma o de lo contrario, no podrán salir del inmueble aun cuando estos ya pagaron la cantidad que el ticket indicaba.

La red social TikTok es la que ha vitalizado el incómodo momento que un par de clientes vivieron tras su visita al restaurante bajo la razón social Train Bistro ubicado en Altavista, en la colonia San Ángel Inn en la alcaldía Álvaro Obregón. Los comensales se disponían a salir del inmueble cuando una mesera los detiene para exigir que paguen el porcentaje correspondiente a la propina. La mujer que graba los hechos, le dice que ellos pensaban dejar la cantidad de 100 pesos pero por aluna razón esto no sucede.

Tras la explicación de la mujer, se escucha al fondo la voz de otra fémina quien dice que la realidad del porqué no dejaron más dinero fue porque ya no cargaban con dinero en efectivo, por lo que se ha permitido conocer que dejaron solo una pequeña cifra con base al monto pagado sobre el ticket. Un joven le sugiere a la trabajadora del lugar llamar a los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) pues, al no poder salir del lugar, le recuerdan que la propina no es obligatoria y por ello, se saben con la razón aun con la exigencia de la mesera.

No es obligatoria la propina. No según la ley no es obligatoria la propina. Es que no traemos efectivo. O llama a la policía".

La trabajadora del citado restaurante, quien para entones no sabía que estaba siendo grabada, reacciona con enojo, lo que provoca que los comensales reaccionen de la misma manera y hasta mencionen que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ya había argumentado que da propina no es obligatorio, lo que lleva a que la cámara que filmaba los hechos ya apunte de manera directa al rostro de la trabajadora quien insiste en que no saldrán del lugar y hasta llamará al gerente para que les explique los motivos.

"A mí tú no me haces favores, mi reina. Te íbamos a dejar una buena propina y dijiste no. ¿No viste al 'Peje' que dijo que la propina no es a huev… ¿cómo se te ocurre detenernos?", le reclaman.

¿Es obligatorio dejar propina?

De acuerdo con lo expuesto por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), los restaurantes, cantinas, cafeterías o algún otro establecimiento que ofrezca servicios a de aumentos o bebidas, pueden sugerir un porcentaje del 10 al 15 por ciento sobre el ticket bajo concepto de propina; no obstante, esta gratificación es solamente de carácter voluntario y no se deberá de incluir en la cuenta a menos que haya el consentimiento previo del consumidor. En caso de hacer lo anterior, la dependencia hizo énfasis en que se está atentando contra los derechos de los clientes y por tal deberá ser denunciada ante la autoridad competente.

Asimismo, la Profeco hizo énfasis que si bien el porcentaje de propina es dentro del 10 al 15 por ciento sobre el pago total, lo relevante es que no hay un monto mínimo debido a que las cifras antes mencionadas es solamente lo que se acostumbra a dejar. "Tú decides si quieres dejar propina y tú estableces el monto", asevero Ricardo Seffield, titular de la dependencia en días pasados. Por este video viral, no ha habido una postura en cuanto a investigar al citado restaurante o si bien los comensales ya pusieron una denuncia.

