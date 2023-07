Comparta este artículo

Tlaxcala, México.- Las redes sociales de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública (CESESP) de Tlaxcala, difundieron el momento exacto en el que un ciclista trató de ganarle el paso al tren mientras circulaba por calles del municipio de Papalotla; sin embargo, el avance de la pesada unidad es tan rápido que el ciudadano no consigue pasar a salvo al otro lado de la vía; en su lugar fue arrastrado por varios metros pero afortunadamente vivió para contarlo pues se dijo, resultó solo con heridas que no aquejan su estado de salud actual.

De acuerdo con las imágenes que ya se han hecho virales, el hombre no circulaba a bordo de su bicicleta como lo hacen sujetos que cruzan la vialidad momentos antes que él; en su lugar, el ciudadano la llevaba a pie y es por ello que no logra pasar a tiempo. Bastaron solo unos segundos para que el tren, el cual no se puede frenar, cruza y se lleva consigo al hombre que acabó por ser arrastrado por varios metros pues la bicicleta le cae encima. En las imágenes se muestra a otros ciclistas esperando que el tren pase para poder cruzar y al parecer no se percatan que el sujeto fue arrastrado ya que no muestran reacción alguna.

Los hechos sucedieron el pasado 16 de julio al rededor de las 11:26 horas, tiempo del centro. La dependencia basta decir, insiste en que el hombre tras ser severamente embestido por el tren, sí consiguió sobrevivir aunque hasta ahora se desconoce cuál es su estado de salud actual ya que, con base a las imágenes, el golpe que recibió fue tras fuerte que pudo haberle dejado no solo lesiones visibles sino también algunos huesos rotos. Se espera que en adelante haya un reporte más específico sobre estos hechos.

Captura de pantalla

Sobre el sitio donde este atropellamiento ocurrió, el Centro de Control Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i) informó que las vías por las cuales atravesó el tren se localizan cerca de la capilla de la Quinta Sección de la colonia El Carmen, sitio que para los habitantes del municipio ubicado al sur de Tlaxcala, es uno de los más peligrosos e incluso, carece de señalización adecuada para salvaguardar la integridad de transeúntes, automovilistas y población en general.

Pese a que el video ya no permite ver qué ocurre más adelante, se reveló que testigos pidieron en apoyo de los cuerpos de emergencia a través del teléfono 911. Una vez que se proporcionaron los puntos exactos donde el transeúnte quedó, paramédicos dieron los primeros auxilios al hombre y con ello, fue llevado al área de urgencias de un hospital cercano donde el personal aseguró que éste estaba fuera de peligro, es decir, a pesar de la magnitud de los hechos, todo quedó en un fuerte susto.

La CESESP difundió las imágenes de este alarmante suceso con la finalidad de exhortar a la población a tener extremo cuidado cuando se trate de atravesar las vías del tren. De acuerdo con las autoridades, el sujeto en cuestión insistió en que no escuchó que el tren estaba por cruzar; pese a ello, se pidió prestar atención a cualquier validad para así evitar arriesgar la integridad física. No se sabe su en el sitio sí se cuenta con la señalización adecuada o de lo contrario, se tomarán en cuentan acciones para evitar la repetición de los hechos.

Fuente: Tribuna