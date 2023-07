Adolescente con Síndrome de Down se queda huérfana; pasó con el cadáver de su abuela 5 días

Comparta este artículo

Cancún, Quintan Roo.- El pasado lunes 17 de julio, autoridades del estado de Quintana Roo informaron que se recibió el reporte de dos personas sin vida al interior de un domicilio ubicado en la colonia Villas Otoch Paraíso, es la zona turística de Cancún por lo cual autoridades se dirigieron hasta el lugar para investigar los hechos. Tras un análisis exhaustivo, se difundió un reporte respecto a que solamente una persona de las reportadas carecía de signos vitales, misma que corresponde a una mujer de aproximadamente 60 años de edad quien llevaba cerca de cinco días sin vida.

Lo trascendente de la situación es que la 'abuelita' quien murió de manera repentina, se encontraba a cargo de una joven con Síndrome de Down, adolescente de 20 años de edad que también se creía muerta pues fue encontrada a un costado de los restos con signos de debilidad. Fueron las mismas autoridades locales las que confirmaron que no solamente la joven había estado conviviendo todo este tiempo con el cadáver, sino que además la occisa era el único familiar que le quedaba a esta adolescente quien hoy vive en orfandad.

Elementos de la Policía Municipal remarcaron a través de un comunicado de prensa que fue el domingo 16 de julio cerca de las 18:00 horas, tiempo local, cuando vecinos de la citada colonia reportaron que el interior de una vivienda localizada en la Manzana 70 de la Región 259, se apreciaba un cuerpo sin aparentes signos vitales. Entonces pues se recibió el reporte de que en realidad eran dos mujeres las que se apreciaban al interior del inmueble y quienes aparentemente estaban inconscientes.

Foto: Ilustrativa

Una vez que los uniformados se desplegaron por la zona, se reportó que la adolescente era nieta de la occisa, al tiempo que la joven mostraba signos de debilidad debido a que dependía al 100 por ciento de los cuidados de la adulta mayor. Dado que se percibieron signos vitales en la adolescente, se pidió de manera urgente la intervención de paramédicos quienes confirmaron que la joven mostraba signos de deshidratación y debilidad por la falta de ingesta de alimento. Vecinos resultaron que la 'abuelita' era la que se hacía cargo de los cuidados y al haber muerto de manera repentina la joven no pudo valerse por sí misma.

Los paramédicos trasladaron a la adolescente al Hospital General de Cancún donde su estado de salud fue estabilizado y tras ello, se dio aviso a los servicios periciales de la Fiscalía General del Estado quienes se encargaron de realizar las primeras investigaciones con el objetivo de conocer cuál fue la causa de la muerte de la mujer cuya identidad hasta el momento, no ha sido revelada por parte de las autoridades locales. La posibilidad de que alguna otra persona se haga cargo de la joven, las autoridades confirmaron que era el único familiar que le quedaba aunque pese a ello, se mantendrán las investigaciones con el objetivo de asegurarse que su integridad no corre peligro.

Tras haberse entrevistado con la adolescente diagnosticada con Síndrome de Down, se informó que ésta permaneció por cinco días al lado del cadáver debido a que no sabía que su abuela había muerto. Basta hacer mención que los restos se encontraban en un avanzado estado de descomposición y por ello, vecinos pidieron la intervención de las autoridades al temer que ambas fueran las que se encontraron sin vida. Sobre el deceso repentino de la mujer se hizo énfasis en que no hubo signos de violencia por lo cual se ha adelantado pudo haberse debido a una muerte natural.

Fuente: Tribuna