Aumentan a 30mdd pago reparatorio de Emilio Lozoya; su defensa señala esto como extorsión

Ciudad de México.- Este martes, el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, compareció de nueva cuenta en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, donde se realizó la audiencia ya que está acusado de lavado de dinero. En esta diligencia, la defensa de Lozoya buscó llegar a un acuerdo reparatorio con Pemex y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Y con esto poder recuperar su libertad en este proceso, sin embargo, esto no se logró.Inlcuso Emilio Lozoya acusó al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de quererlo "extorsionar", luego de que Pemex y la UIF aumentaron de 10.7 a 30 millones de dólares el monto de la reparación del daño para librar las acusaciones en los casos de Odrebecht y de Agronitrogenados.

Durante la audiencia, el abogado del exdirector de Pemex, Miguel Ontiveros Alonso, denunció ante el juez de control, Gerardo Alarcón López, el cambio sorpresivo de la cantidad sin una justificación ni motivación tras las reuniones que tuvieron en junio pasado, en las que no participó la Fiscalía General de la República (FGR). Ante ello, el referido juez solicitó a los representantes legales de Petróleos Mexicanos y de la UIF motivar en ese momento su decisión.

Ya que se trayta de un aumento del 200 por ciento en la cantidad solicitada para extinguir la acción penal contra el exfuncionario que va a cumplir 2 años preso. "Se requiere la fundamentación porque si no, la fiscalía genera incentivos perversos como en el sistema anterior y se podría fijar cualquier cantidad de manera arbitraria. Incluso si el Estado mexicano no quiere celebrar el acuerdo también deben dar una justificación al igual de por qué no estuvo presente la FGR".

"Debió tener intervención la Fiscalía porque es el rector de la propia investigación, veo que UIF y Pemex van por cuerda separada de la fiscalía y eso tampoco es correcto", enfatizó el juzgador. En tanto, la apoderada legal de Pemex, Dairen Zepeda Martínez respondió al juez que la petrolera no tiene deseo llegar a acuerdo con Lozoya Austin, y al tratarse de algo voluntario no está obligada a justificar tal decisión ni la exigencia de los 30 millones de dólares.

Asimismo, advirtió al juez que si insistía en que justifique la decisión se sentiría "coaccionada" por los órganos jurisdiccionales. Ante ello, el juez Gerardo Alarcón López determinó no llevar a cabo la audiencia intermedia, porque no hubo motivación ni fundamentación en la exigencia de dicho monto, además de que la Fiscalía General de la República no participó en las reuniones dónde Pemex y la UIF establecieron la cantidad.

"No es posible, por el momento, llevar a cabo la audiencia intermedia , la postura del gobierno es dogmática, carente de sustento sin motivación en la que no participó la FGR . Parece que Pemex y la UIF van por cuerdas separadas y eso no es correcto", consideró el juez de control. Además, Alarcón López reprendió a los fiscales de la Fiscalía General de la República por no participar en las reuniones en las que se acordó incrementar la cantidad por reparación del daño, ya que es la institución cabeza de la investigación contra el exdirectivo de Pemex. "Me genera suspicacia y no comprendo porqué no participó la FGR ", expuso.

