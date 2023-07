Comparta este artículo

Ciudad de México.- El programa Hoy No Circula sufre cambios cuando la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) detecta altos niveles de ozono en el centro de la República Mexicana. Cuando ocurre lo anterior, se activa la Fase 1 de la Contingencia Ambiental, así como el Doble Hoy No Circula. Entérate de cuáles son las restricciones vehiculares que permanecerán activas este martes 18 de julio del 2023.

De acuerdo con datos compartidos en las redes sociales de la CAMe, este martes 18 de julio del 2023, no se han reportado altos niveles de ozono en el centro del país, por lo que no se ha activado la Fase 1 de la Contingencia Ambiental. Lo anterior significa que el Hoy No Circula no tiene cambios y que por ello no transitan los vehículos que tienen asignada la terminación de placas 7 y 8, el engomado color rosa, y el holograma de verificación 1 y 2. Toma en cuenta que las normas se aplican desde las 05:00 horas hasta las 22:00 de la noche, tiempo del centro del país.

Programa Hoy No Circula de este martes. Foto: CAMe

¡Toma nota! En estas entidades se aplica el programa Hoy No Circula

El Hoy No Circula es vigente en la Megalópolis de la República Mexicana, la cual está en el centro de México y está integrada por las 16 alcaldías de la CDMX (Ciudad de México), sólo18 municipios del Edomex (Estado de México), además de las entidades de Morelos, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Querétaro. Conduce con cuidado, pues si infringes estas reglas podrías recibir una multa por parte de las autoridades de Tránsito de tu ciudad. ¡Mucho ojo!

Estos son los vehículos que quedan exentos del programa Hoy No Circula

Los carros que quedan exentos del programa Hoy No Circula son los que cuentan con el holograma de verificación 0 y 00, además de los que son híbridos o eléctricos. De igual forma, la dependencia detalla que quedan 'libres' de las reglas de circulación los vehículos con placas de discapacidad; los que funcionan como transporte escolar, de productos perecederos y/o residuos peligrosos. Igualmente, no se contemplan los vehículos que brindan servicios de Seguridad Pública, de Protección Civil y de Salud; las unidades que funcionan con gas natural y/o presten servicios urbanos también pueden transitar todos los días.

Este es el programa Hoy No Circula que se aplica esta semana

Programa Hoy No Circula de esta semana. Foto: CAMe

Conoce de cuánto es la multa por infringir el programa Hoy No Circula

Si infringes las reglas del Hoy No Circula, serás acreedor a una multa: en la capital, agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), comandados por Omar García Harfuch, te detendrán y te verás obligado a pagar 20 o 30 veces la Unidad de Cuenta, es decir, de mil 509.80 a dos mil 264.70 pesos mexicanos; mientras que en el Edomex las autoridades te cobrarán una cantidad de mil 460.80 pesos. ¡Toma precauciones!

