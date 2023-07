Terror en Six Flags: La Medusa falla y deja varados a usuarios en las alturas; el parque se defiende

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Los parques de diversiones son el lugar perfecto para pasar un momento en familia o en pareja, pues la caminata y la adrenalina de los juegos mecánicos y las montañas rusas son dos cosas que se llevan muy bien. Sin embargo, en muchas ocasiones estos fallan y provocan caos y miedo entre los usuarios, pues se han registrado tragedias. Aunque en muchas ocasiones, la falla es menor, es precisamente esto lo que sucedió en Six Flags México.

Six Flags se hizo protagonista de nueva cuenta en redes sociales, pues se hizo viral el momento exacto en que una de sus principales atracciones falló. En el material se puede observar el momento en que uno de los vagones de ‘La Medusa’ se detiene en las alturas y deja varados a los usuarios en uno de los juegos mecánicos favoritos de sus visitantes. La atracción se paró en lo alto de una subida; algunos trabajadores del parque subieron para auxiliar a los pasajeros.

En redes sociales comenzaron a surgir teorías sobre la falla mecánica en Six Flags, la que tomó más fuerza fue la que indicaba que el desperfecto era consecuencia de un error en la energía del juego, es decir, faltó una fuente eléctrica para su funcionamiento. Asimismo, usuarios aseguraron que ese día varias atracciones tuvieron que ser detenidas por la lluvia que se registraba en ese momento en la Ciudad de México.

Fallas en Six Flags, Foto: especial

Las críticas en contra de Six Flags México no se hicieron esperar, pues los internautas arremetieron contra el parque de diversiones y argumentaron que estas fallas no debían suceder, pues debían tener mantenimiento los juegos ya que el precio de las entradas y de las membresías no son baratos “Tanto que cobran, debería haber mejor mantenimiento y alimentos de buena calidad”, “Eso ya no es normal corran por sus vidas” fueron algunos de los comentarios en TikTok.

Este domingo Six Flags México informó sobre el video que se difundió desde el jueves 29 de junio en TikTok. En ese sentido, el parque de diversiones detalló que se trató de la activación de ciertos sistemas de seguridad en el juego, ya que se detectaron variaciones eléctricas. Sin embargo, esto no dejó contentos a los usuarios, pues nadie les quita el temor que sintieron al quedarse varados en las alturas.

“Nuestros juegos mecánicos están equipados con un sistema de seguridad de alta tecnología que se activa de manera automática y segura cuando se detecta alguna variación eléctrica. El día jueves 29 de junio de 2023, dichos sistemas de seguridad detectaron variaciones en la Medusa Steel Coaster deteniendo el ciclo en un lugar seguro, por lo que aplicamos nuestros protocolos de seguridad en el juego”, se lee en el comunicado de Six Flags.

Fuente: Tribuna