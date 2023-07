Maestra agredida en Cuaultitlán Izcalli niega haber lesionado al menor; "Tengo miedo", afirma

Cuautitlán, Izcalli, Estado de México.- La mañana del pasado lunes 17 de julio, Brenda, una de las docentes de la escuela 'Frida Kahlo', ubicada en la colonia Lomas de Cuauhtitlán, en el municipio de Cuautitlán Izcalli, fue agredida por un par de padres de familia quienes argumentaron, su hijo había sido golpeado al interior del centro educativo. Además de los golpes, la docente fue encañonada y obligada a pedir una disculpa al menor quien se dijo, en todo momento no dejaba de reír. Hoy la profesora 'rompió' el silencio y aseguró que pese a la detención de sus agresores, ella sigue con miedo.

En entrevista para el programa De Pisa y Corre con el periodista Nacho Lozano, la maestra resaltó que ella no es la titular del grupo. La profesora encargada se encintaba ausente y ella, quien se hace cargo de los grupos de maternal, fue solicitada para atender a los menores de edad quienes cruzan preescolar. Sobre el supuesto golpe, la maestra insistió en que ella siempre está al pendiente de cuando los menores de quejan de algún tipo de dolor, por lo que le pareció raro que el pasado viernes 14 del mes en curso, el menor no manifestara nada, al grado de que fue ella quien lo entregó a la familia en buen estado.

Los niños siempre manifiestan si algo les duele, en ese momento él no me dijo nada, no me percate de algo inusual, yo lo entregué cuando se fue y todo bien".