Ciudad de México.- A través de las redes sociales, la organizaron Ley y Democracia difundió una imagen donde se lanzaba de manera oficial una convocatoria para marchar a favor de la senadora de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), Xóchitl Gálvez quien sabemos, es una de las aspirantes a la presidencia de la República por el Frente Amplio por México, manifestación que se dijo, es con el fin de darle apoyo no solo para que llegue a la boleta electora, sino también para pedir al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), detener los ataques en su contra. No obstante, el movimiento podría no llegar a suceder.

La macha en cuestión estaba programada para el próximo 23 de julio en punto de las 11:00 horas, tiempo del centro de México. Los manifestantes fueron convocados a reunirse en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, es decir, en la esquina de la calle Florencia y Paseo de la Reforma para que una vez que hubiera na gran cantidad de personas a favor d ella legisladora, marcharan con destino al Zócalo capitalino lanzando porras a su favor y consignas para que AMLO deje de atacarla en el espacio denominado 'La Mañanera'. Actualmente, fue la misma Gálvez la que ha pedido cancelar el evento.

Foto: Twitter @LeyyDemocracia

La mañana de este jueves 20 de julio, con la difusión de un video a través de sus redes sociales, la aspirante a la presidencia de la República agradeció a la organización que se ha encargado de congregar a las masas, darle su apoyo ante los contantes ataque que el mandatario federal ha tenido en su contra; sin embargo, dejó en claro que este no es el momento de salir a manifestarse pues actualmente se trata de n proceso interno de parte del Frente Amplio por México y en caso de realizarse el evento, puede ser señalada por actos anticipados de campaña, pues ella no es la candidata oficial que representará en los comicios del 2024 a los partidos que conforman la alianza.

Amigas y amos de ley y Democracia, muchas gracias por la intención de organizar una marcha en defensa de la legalidad este domingo. Me parece que es mejor, en este momento, no hacerlo".

Foto: Twitter

Además de referirse a este tipo de acusaciones, Xóchitl Gálvez no dudó en expresar la frase: "ya ven como está el Gobierno", en referencia a los ataques que la administración de AMLO ha tenido en su contra, especialmente luego de haber exhibido de manera pública los contratos que la empresa de la senadora ha obtenido a lo largo de los años y por lo que se dijo, ha obtenido la cantidad de mil 400 millones de pesos, Bajo esa tónica, la legisladora de la bancada del PAN relató que también ha sido acusada de influyentismo político.

Gracias, gracias, lo dejamos para otro momento".

La organización Ley y Democracia, encargada de este evento, informó a través de las redes sociales que la marcha a favor de la senadora sí se realizaría solo que no en la fecha en la que inicialmente se había agendado, pues se hizo énfasis en que lo más importante en la actualidad es cuidar a "La señora X", como AMLO la ha llamado en el pasado, para con ello evitar que se reciba una sanción de parte de las autoridades electorales. Hasta ahora, se descoco la posible fecha de la nueva marcha a su favor ya que será hasta el 3 de septiembre cuando el Frente Amplio por México, defina si será ella o no su candidata oficial.

En Palacio andan muy enojados y desesperados, seamos prudentes", escribió la organización.

Horas después de cancelarse de manera oficial la marcha a favor de Xóchitl Gálvez programada en la CDMX para el próximo domingo, la legisladora recordó también a través de las redes sociales cuál es el procedimiento a seguir para llegar a las 150 mil firmas que la alianza opositora le pide a cada uno de sus precandidatos. Hasta ahora se mantienen 12 aspirantes a representar a los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) para las elecciones del 2024 de los cuales quedarán en las siguientes etapas solo tres perfiles considerados los más fuertes para esta contienda.

