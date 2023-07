(VIDEO) "Mi agresora es feliz": Por Zoom, alumno de una escuela en CDMX denuncia a su maestra

Ciudad de México.- Desde pasado miércoles 19 de julio, cientos de escuelas de educación básica comenzaron en todo el país a clausurar el ciclo escolar 2022-2023 y por ello, los alumnos comienzan a gozar del periodo vacacional de verano. Aunque para muchos fue un periodo agradable que incluso extrañarán, para un menor de edad fue uno de los momentos más difíciles pues durante una videollamada por la plataforma Zoom, no tuvo temor en denunciar a su maestra quien dijo, ha ejercido sobre el maltrato psicológico y verbal.

Mediante las redes sociales, especialmente a la plataforma Twitter, se ha hecho viral el momento en el que un menor de edad identificado como Iker irrumpe el encuentro con sus compañeros e incluso su profesor debido a que pide la palabra para leer un texto en torno a la importancia de los derechos humanos. El que aparenta ser el profesor, sorprendido le pide al resto de los alumnos prestar atención pues su compañero tiene algo muy importante que decir; no obstante, nadie se imagina que las palabras del infante fueron para denunciar no sólo las agresiones cometidas por su maestra sino también el hecho de qué las instituciones la protejan a ella mientras que a él le dieron la espalda.

Hoy se cumplen tres meses en los que yo no he podido tener acceso a la educación. Mi maestra Gabriela Guzmán Medina en más de una ocasión me agredió verbal y psicológicamente", dice el menor de edad.