VIDEO: Pese a estar en servicio, chofer del Metrobús se detiene en el banco; fue a sacar dinero

Ciudad de México.- Todos en algún momento hemos tenido que usar el Metrobús para trasladarnos a algún lugar de la urbe; incluso mientras estamos en el trayecto, notamos que en ciertas calles y avenidas se encuentran desde restaurantes, museos, teatros o cualquier otro lugar que llama nuestra atención y con ello, sabemos exactamente el lugar donde se encuentran; sin embargo, debemos esperar a llegar a la siguiente estación para descender e investigar un poco más. No obstante, las ventajas de ser chofer de este sistema a de transporte público es que se tiene el control de la unidad y puedes detenerte en donde sea, especialmente si lo que se busca es ir a un cajero automático.

Fue a través de las redes sociales donde se hizo viral el momento en el cual un chofer detiene la marcha para estacionarse justo delante de una sucursal de la institución financiera BBVA, el motivo de esto, según los usuarios, fue que el trabajador necesitaba hacer uso del cajeto automático y por ello, detuvo momentáneamente el servicio para retirar dinero. Acto seguido, retornó a la misma y reanudó us actividades.

El video fue compartido en Twitter por una usuaria quien remarca, el chofer sin previo aviso, se detuvo y dejó a los pasajeros a la deriva. Ante la incertidumbre, todos notan que el conductor ingresa a la sucursal para disponer de dinero en efectivo. Cabe decir que no se sabe cuánto tipo tardó el chofer en retomar sus actividades pero hasta ahora es la primera vez que aun con pasajeros a bordo, los encargados del manejo de las pesadas unidades se detienen por cuestiones de Indole personal y no con relación a averías en los trenes.

A modo de dar más detalles, la usuaria informó que los hechos sucedieron en punto de las 22:03 horas del miércoles 19 de julio en la estación Etiopía de la Línea 2, sobre la avenida Xola. El horario de servicio de toda la red de Metrobús es hasta las 00:30 horas, por lo que aun quedaban varias vueltas de esta línea para que el chofer pudiera llevar a cabo actividades de índole personal y no en torno al servicio de este sistema de transporte.



Al llamar la atención e este sistema de transporte, el Metrobús le informó a esta y el resto de los usuarios que tras conocer los hechos, se sancionaría al conductor para con ello, hacer que se respeten las reglas de operación de cada una de las unidades. No se sabe la identidad del trabajador o si por este evento fue cesado de sus actividades pero hasta ahora internautas han lamentado que se haya expuesto la denuncia, pues los conductores no tienen oportunidad dd detener la marcha para atender ninguna necesidad, ni siquiera física, y por ello no tenía nada de malo que hiciera una breve parada para acudir al cajero.

Centro de Control informa que se levantará la sanción correspondiente al operador de acuerdo a las reglas de operación. Agradecemos su reporte", se remarcó en redes.

Según otros usuarios de este sistema de transporte, los choferes no lo hacen con la intención de ocasionar un accidente, sino que a veces deben esperar a que haya poca demanda en el servicio para atender sus propias necesidades, entre ellas ingerir alimentos o bebidas. En este caso, el trabajador necesitaba de manera urgente hacer uso de los servicios financieros y por eso se tomó unos minutos para acudir a la sucursal que para la hora, no tenía mucha demanda tampoco. El Metrobús no ha aclarado qué pasó con el chofer, por lo que se desconoce si siga laborando.

