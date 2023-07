¿Claudia Sheinbaum, asustada? Xóchitl Gálvez se asoma como una verdadera opción contra Morena

Comparta este artículo

Sonora, México.- Xóchitl Gálvez es ya un fenómeno político en México que a propios y extraños intriga pues hace tan sólo un par de meses no era, ni por asomo, una de las cartas fuertes de la oposición para competir contra el candidato que postule el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) el próximo año. Hoy, de acuerdo con una la última encuesta presentada por El Financiero, la senadora no tan sólo lidera las preferencias para ser la candidata del Frente Opositor, sino que se ubica a tan sólo once puntos porcentuales de Claudia Sheinbaum, preferida del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para sucederle.

En la imagen, la senadora Xóchitl Gálvez. Foto: Twitter

10 puntos es una brecha relevante, sí pero si se compara con los otros pretendientes de la oposición como Santiago Creel o Enrique de la Madrid, resulta todo un éxito, pues ofrece una certeza que hasta hace algunas semanas la alianza carecía: puede ser competitiva con Xóchitl a la cabeza.

Xóchitl abona una posibilidad, el cambio en el clima de opinión que la elección de 2024 que podía haber sido un día de campo para Morena ahora se ve competitiva”, dijo Alejandro Moreno, director de estudios y encuestas de El Financiero.

La antítesis

El presidente López Obrador acostumbraba criticar a sus rivales políticos mediante su origen social, por sus nexos políticos familiares y por su posición económica acomodada a través de herencias, desde su entender mal habidas. Con Gálvez el tiro le salió por la culata, pues sus críticas se centraron en aspectos sobre la persona y no por sus posicionamientos políticos. A la aspirante de oposición le restó el mérito de alcanzar el éxito económico a través de sus empresas, que levantó, de acuerdo con el mandatario, por apoyo de la oligarquía, restándole cualquier mérito de emprendimiento.

Encima, López Obrador tiró a dar contra Xóchitl porque le parecía increíble cómo alguien que vendió tamales y gelatinas de niña para ayudar a su madre, alcanzó el éxito empresarial, “remarcando que para él una persona de escasos recursos no pueda lograr la prosperidad, cancelando la movilidad social que tendría que ser una referencia en su gobierno”, dijo el analista Marco Levario.

Por si fuera poco, tanto López Obrador como sus huestes rechazaron que Gálvez pudiera tener orígenes indígenas, nuevamente rechazando que cualquier político que no pertenezca a su movimiento puede abrazar el tema de las minorías.

Jefe de campaña

En términos reales el presidente está fungiendo como director de campaña de Morena y en el tiempo que le sobra como mandatario, lo que habla de por qué se ha cebado en contra de Gálvez”, dijo el senador Germán Martínez en el contexto de que suma dos semanas arremetiendo en contra de Xóchitl.

Ha sido de tal gravedad, que el Instituto Nacional Electoral debió conminarlo a dejar de involucrarse en el proceso electoral y que cesar sus ataques, lo que hizo a medias, pues para evitar señalamientos por parte de la autoridad electoral, optó por llamar “X” a Gálvez.

El objetivo de Andrés no es entregar buenas cuentas o asegurar una entrega pacífica del poder. Su obsesión es destruir a Xóchitl Gálvez. Matar su candidatura, documento tras documento, filtración tras filtración”, dijo la analista Denisse Dresser en referencia a que el presidente dio a conocer, violando el secreto bancario y fiscal, contratos, ingresos y otros datos referentes a la actividad empresarial de la aspirante a la presidencia.

Sin miedo

El presidente quiere destruirme (... ) quiere fulminarme”, dijo Gálvez ayer en una entrevista en Expansión.

Ahora que tengo esta aspiración de encabezar este Frente Opositor, el presidente me ataca de una manera brutal. Que diga que yo estoy aquí por un hombre o por hombres, que un grupo de hombres se sentaron a decidir mi destino, cuando yo fui la que tomé la decisión. Nadie más tomó la decisión”, añadió.

Para Gálvez, aquellos que aseguran que su crecimiento en las preferencias electorales se debe a que López Obrador la ha impulsado al tenerla siempre en el eje de su agenda, están equivocados.

Él lo que quiere es destruirme y quizá ya lo hubiera logrado con una mujer más débil, quizá yo lo hubiera logrado con una mujer que no tenga el temple, la experiencia, el conocimiento y la fortaleza que tengo”.

Xóchitl se ha defendido asegurando que en realidad la disputa por la presidencia es contra el presidente y no contra sus ‘corcholatas’, a quienes ve “sin emocionar, sin prender con la gente, y como no existen el presidente tiene que meterse a rescatarlas”, apunta.

La también senadora panista confía en que generará más apoyo con el paso de los días, ya que ha logrado contagiar su ánimo a una sociedad que encontró desanimada: “Creo que la gente estaba desanimada, enojada, pero con miedo,,, y empezó a sentir el tiro, tenemos con quién, ésta se le pone al brinco, ésta no le tiene miedo, está echada para adelante, ésta nos representa”, aseguró.

Fuente: Tribuna