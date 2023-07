Comparta este artículo

Ciudad de México.- La ajetreada vida de la Ciudad de México provoca que sus habitantes sean grandes consumidores de comida en puestos callejeros. Regularmente, las mañanas en la gran urbe son ambientadas por el sonido de los tamaleros que nutren a la fuerza laboral de la gran urbe con las guajolotas (tamales en bolillo) y una buena porción de atole, este puede ser de arroz con leche, chocolate, fresa, galleta o nuez.

Ya por las noches, la mayoría de las personas salen hambrientas de sus trabajos y aunque por lo regular se esperan a llegar a casa para cenar, también hay quienes pasan a echarse unos buenos taquitos antes de entrar al metro. Este platillo, el cual es sumamente popular en México, se puede comer en distintos tipos de presentaciones y aunque hay restaurantes que los proveen, la realidad es que el mexicano (especialmente el capitalino) prefiere el sazón callejero.

El gran problema con este tipo de negocios, es que (en ocasiones) no cumplen con los estándares de higiene, por lo que, en más de una ocasión, los mexicanos terminan sufriendo una terrible diarrea o hasta enfermedades peores. Si bien, cuando acuden a un puesto, regularmente, ve todo bajo control, la realidad es que hay cosas que el comensal no siempre puede ver, como la calidad de la carne (que en varias ocasiones se ha denunciado que algunos taqueros recurren a la carne de perro que es más económica) o la forma en la que limpian el local cuando ya nadie está viendo.

Regularmente, a los capitalinos les gusta consumir tacos de la calle

Tomando todo lo anteriormente señalado bajo contexto, un usuario de TikTok, identificado como Marko Peña (@narkopoficial1) compartió un video en el que un taquero se encontraba trapeando la baqueta, luego de un largo día de proveer tacos a los capitalinos, hasta aquí todo bien. El problema llegó cuando el hombre tomó el mismo mechudo con el que limpiaba y lo metió al cazo donde regularmente cocina la carne.

En el video se puede apreciar exactamente el momento en el que la persona remoja el trapeador durante unos segundos, posteriormente lo baja de nuevo al suelo y continúa limpiando. Dicha acción es repetida en distintas ocasiones, aunque en determinado momento, el hombre se gira y da la espalda a la cámara. Para este punto, el camarógrafo menciona que el protagonista del clip se percató de que lo estaban grabando.

"Miren nada más como lava el trapeador en el comal de la carne. Con razón duré una semana con diarrea. Él se dio cuenta que lo descubrí y grababa".

Como ya te imaginarás, el video se volvió viral rápidamente, puesto en cuestión de tiempo alcanzó las 700 mil visitas en la mencionada red social, por su parte, los usuarios de TikTok se mostraron consternados de ver lo que el taquero se encontraba haciendo y comenzaron a criticarlo: "Por eso ya no es bueno comer en la calle, mejor en casa", mencionó un usuario; otro más indicó "No puede ser, los tacos de por mi casa". Asimismo hubo quienes defendieron al taquero puesto indican que no había carne en el comal.

"No es por defenderlo, pero lo que veo es que utiliza el agua caliente para quitar la grasa del mueble, yo no veo que trapeé", "Pero ya solo es agua caliente, ya había terminado ¿no? Así veo que limpian su lugar cuando terminan de vender", indicaron algunos usuarios más.

Fuentes: Tribuna