¿Vas de vacaciones? Estos autos que 'descansan' en CDMX y Edomex por el Hoy No Circula Sabatino

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Por fin llegamos al fin de semana y varios son los ciudadanos que no solo buscan disfrutar de este periodo inhábil, sino que además corresponde al primer fin de semana desde que las vacaciones de verano arrancaron de manera formal ya que alumnos de educación básica, media superior y superior dejan de asistir a los planteles hasta que arranque el siguiente ciclo escolar. Si es tu caso, toma en cuneta que las autoridades capitalinas y del Estado de México habilitaron el programa Hoy No Circula Sabatino.

Para este sábado 22 de julio, que corresponde al cuarto sábado del mes, las unidades que deberán evitar circular desde las 05:00 y hasta las 22:00 horas son las que cuenten con holograma 1 y terminación de placa en número par, es decir, en 2, 4, 6, y 8; para el resto de las unidades, la circulación es habitual a menos que también cuenten con holograma 2 o bien, tengan placas de circulación foráneas. En estos casos, el programa que busca darle protección al ambiente, también queda habilitado.

Si bien esta medida se implementó con el fin de evitar que más gases contaminantes se emitan al ambiente, cabe destacar que para las autoridades hay ciertas excepciones motivo por el que unidades con hologramas 0 y 00, así como autos híbridos, eléctricos, con placas para personas con discapacidad, ambulancias, patrullas, autobuses de pasajeros o incluso motocicletas, circulan sin importar que el Programa Hoy No Circula esté habilitado.

Foto: Twitter

Es importante señalar que dicha restricción se encuentra habilitada e las 16 alcaldías de la CDMX además de un total de 18 municipios del Estado de México, los cuales son: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecamac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

En caso de que hayas olvidado que esta medida se aplica desde las primeras horas del día, únicamente elementos de tránsito adscritos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) serán los que puedan aplicar una multa, la cual es de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), misma que cuenta con un valor unitario de 103.74 pesos y por ende, deja la multa a pagar de un aproximado de mil 924.40 pesos y hasta los dos mil 886.60 pesos.

Foto: Twitter / ilustrativa

Recuerda que en caso de no pagar las multas, estas pueden generar recargos, al tiempo que no se podrá verificar cuando sea el periodo correspondiente. Del mismo modo, en caso de haber un doble hoy no circula, este se informará de manera puntual a través de las redes sociales de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), la SSC o incluso el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CDMX (C5).

Fuente: Tribuna