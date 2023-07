(VIDEO) "Dio la vida por mi": Dueño de 'Zeus' llora al recordar a su mascota; él vive en la calle

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado 21 de julio en todo el mundo se conmemoró el Día Mundial del Perro, una fecha que se ha usado para crear conciencia en torno a estos seres, habitualmente considerados mascotas, quienes desafortunadamente son víctimas de maltrato. Mientras se pedía hacer algo más para salvaguardar su derechos, conmocionó a toda la audiencia el asesinato de 'Zeus', un perro con características de un pitbull que fue asesinado tras defender a su dueño de un asalto.

De acuerdo con la información oficial, Jose Luis, un hombre sin hogar de aproximadamente 70 años, se encontraba en el cruce de Eje Central Lázaro Cárdenas y Eje 2 Norte paseando a sus dos mascotas cuando un grupo de aproximadamente cinco sujetos lo interceptaron a modo de despojarlo de sus pertenencias. El can de inmediato reaccionó y se interpuso entre el hampón y su propietario pero en el intento de protegerlo, recibió tres disparos en la cabeza que le costaron la vida.

Te podría interesar Dia del perro En pleno Día Mundial del Perro, sujeto mata a 'Zeus'; el can defendió a su dueño de ser asaltado

Vecinos del lugar lamentaron los hechos y resaltaron que tanto el señor José Luis como los canes no eran agresivos con la sociedad, incluso, muchos de ellos solían apoyarlos ya que el hombre vive en un estacionamiento donde se refugiaba por las noches en compañía de sus dos 'lomitos'. Cabe destacar que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), implementaron un operativo en una unidad habitacional ubicada en la calle De la Ronda donde se detuvo al presunto asesino del perro.

A poco más de 24 horas de los hechos, el dueño del 'perrito' rompió el silencio y durante una entrevista con el periodista Jorge Becerril, no pudo evitar llora al recordar que 'Zeus' dio la vida por él a pesar de no tener ninguna pertenencia de valor que le pudiera servir a los hampones. El afectado narró cómo sucedieron los hechos que han permitido a internautas reconocer la labor no solo de los uniformados al detener al agresor, sino también la nobleza del can al defender al anciano.

Me quiso robar, me sacó un pica hielos y me dijo 'ya chin... a su ma…'. Me amenazó y el perro se aventó a defenderme, pero el chavo se fue y regresó con otros cuatro", dijo.

Foto: Twitter

Aunque el hombre narró cómo trató de darse el intento de asalto, ha conmocionado a la población el hecho de que aun con heridas de armada de fuego, 'Zeus' se acercó a don José Luis y estuvo con vida por casi tres minutos, todo con el fin de pedirle auxilio, al tiempo de también asegurarse que estuviera a salvo. Esta acción ha sido motivo para que el hombre, con lagrimas en sus ojos lamentara que el perro demostró tenerle más cariño del que él pudo haberle dado.

Me siento mal, no sé cómo explicar, comíamos del mismo plato, de la misma cuchara, íbamos al baño juntos, dominamos juntos, la comida aquí siempre primero para ellos. Me demostró mucho más el cariño que yo, dio la vida por mí, es algo que no se puede explicar, no sé ni como decirlo, duele, duele donde duele, en el mero corazón".

Las autoridades capitalinas no han adelantado si el presunto culpable de este hecho permanecerá en prisión y tampoco se sabe cual es el delito por el cual es imputado, ya que hasta ahora se ha pedido sea procesado por amenazas, intento de asalto y sobre todo maltrato animal, el cual está tipificado en la capital mexicana y se castiga con hasta 10 años de cárcel. Por ello, se espera haya un adelanto luego de haber se hecho viral la historia de Zeus.

Fuente: Tribuna