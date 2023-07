De no creer: Xóchitl Gálvez asegura que Fox "no la representa" tras mensajes racistas en redes

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace unos días, el expresidente de México, Vicente Fox Quesada, se enfocó en atacar a través de las redes sociales a los aspirantes a la presidencia de la República por Movimiento Regeneración Nacional (Morena) con una imagen donde resaltaba que la única mexicana era la aspirante del Frente por México, Xóchitl Gálvez, todo bajo el discurso de que las 'corcholatas' eran desde de origen búlgaro y francés, hasta de Transilvania o extraterrestre, lo que le valió una serie de críticas en redes sociales que lo llevaron a ofrecer una disculpa.

La publicación que se hizo el pasado 21 de julio del presente año, fue borrada de manera inmediata y tras ello, esa ha sido la última fecha en la que el exmandatario ha hecho uso de las redes sociales, es decir, con el fin de no afectar elprocso interno de la alianza opositora, ha dejado de 'tuitear' pero no por ello se ha alejado de la polémica, especialmente cuando la senadora del blanquiazul, a quien Fox apoyaba, ahora se ha deslindado de sus comentarios y hasta aseguró que ella hace mucho tiempo que no tiene relación con él.

Pido una disculpa por haber retwiteado un Twit que no es mío. Tengo un profundo respeto por la comunidad judía", escribió Fox.

¿Qué dijo Xóchitl Gálvez?

Como parte de la gira por el país con el fin de reunir las 150 mil firmas de apoyo de parte de los ciudadanos, la legisladora dijo desde Oaxaca que el exmandatario simplemente no la representaba, en alusión a dicho mensaje, y hasta remarcó que en la actualidad, "no estamos para ese tipo de descalificaciones y declaraciones", por lo que condenó que se haga referencia al origen de los que aspiran a suceder a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en el Poder Ejecutivo.

"Yo le digo al presidente Fox que no me representa, él me invitó al gabinete, cumplí en el gabinete y hasta ahí. Es más, tiene un buen rato que ni lo veo", expresó.

Cabe destacar que la imagen compartida por Vicente Fox fue además en el marco en que el extitular de la secretaría de Gobernación, Adán Augusto López Hernandez le había mandado un contundente mensaje en donde hizo hincapié en que la pensión para expresidentes no regresaría, todo bajo la premisa de que en caso de ser Gálvez Ruíz la futura presidenta, él podría regresar a tener este apoyo económico solo por el hecho de haberse ocupado de dirigir a la nación.

López Hernández además de llamar "chachalaca" a Fox Quesada, adelantó que en caso de ser él el candidato a la presidencia y además suceder a AMLO en el cargo, analizaría la posibilidad de bajar la Pensión del Bienestar a los 63 o 60 años cumplidos, por lo que remarcó que esto evitaría todavía más que los exmandatario gozaran del apoyo millonario y vitalicio que tanto pelea el panista. Fue por esto que al hacer burla del origen de las 'corcholatas' de Morena, el exmandatario fue calificado de antisemita y con ello, guardaría silencio en las plataformas digitales.

Lo voy a condenar públicamente trátese de quien se trate. Creo que no estamos para ese tipo de declaraciones, de descalificaciones de nadie por su origen religioso, su origen cultural, nada, estamos para sumar todos", insistió Xóchitl Gálvez.

Desde el sureste de México, la senadora además de condenar a Vicente Fox, fue enfática en recordar que ningún hombre la representaba, es decir, ningún varón que forme parte del frente Amplio por México. En tanto, sí remarcó que todos los que conforman a esta oposición, se tornarían a favor de quien resultara el candidato oficial para figurar en la boleta electoral, nombre que se revelará hasta el próximo 3 de septiembre, tres días antes de que Morena también elija a su candidato.

