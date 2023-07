Insólito: Aseguran que un avión fue robado dentro del AICM; Fiscalía de la CDMX ya investiga

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A través de las redes sociales se ha denunciado el robo de un avión dentro de las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), aeronave que se dijo, aterrizó desde el estado de Chiapas y había permanecido en los hangares de esta terminal aérea desde el 2022; sin embargo, ahora su dueño ha buscado hacer uso del mismo pero no lo ha podido ubicar, por lo que se presume, su ubicación es incierta y con ello, se investiga i en realidad sucedió el crimen o no.

El supuesto robo del avión se defunción hasta este lunes 24 de julio. Fue el periodista Carlos Jiménez el que a través de las redes sociales informó que el dueño hasta ahora se había percatado que la aeronave British Aeroespace la cual es Modelo Bae y Serie 800, no se encontraba en el aeropuerto ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza, lo que llamó la atención de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX queden ha comenzado con las primeras in ventilaciones para saber cuál es el paradero del avió que había estado 'estacionado' en el AICM desde el año pasado.

Lo que ha llamado la atención de este evento es que hace unas semanas se informó que la Secretaría de Marina - Armada de México (Semar), era ya la dependencia encargada de reforzar la segudéad en el AICM, motivo por el cual la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) publicó a través del Diario Oficial de la federación (DOF) que se hbaái cedido el control de esta tareas. La fiscalía hasta ahora, no ha revelado cuándo aterrizó el avió y quién es el posible dueño de la aeronave que desapareció de manera 'misteriosa' del complejo aeroportuario.

Su último vuelo registrado es de Chiapas a CDMX. Su dueño denunció que fue por él, pero ya no estaba", se lee en la denuncia del periodista de nota roja.

Debido a que este supuesto robo se ha hecho tendencia, el AICM informó de manera puntual que hay disposición de cooperar con las autoridades competentes para esclarecer el caso, al tiempo que también se remarcó que no hay reportes oficiales con el fin de saber si hay investigaciones en torno al esclarecimiento del paradero del avión, por lo que no se cuenta con oficios o notificaciones sobe la situación jurídica en torno al robo de esta aeronave.

Mediante un comunicado de prensa, el AICM remarcó que actualmente no cuenta con el reporte de arrendamiento en los hangares del avión reportado como desaparecido pero no por ello había objeción con el fin de esclarecer la situación. "No se encuentra la multicitada aeronave, desconociendo si está a disposición de alguna autoridad diversa que opera en este aeropuerto", enfatiza la misiva que se difundió además a través de las redes sociales.

FGR aclara si hubo robo

Con el fin de esclarecer la situación, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que el avión privado que hasta ahora se presume como robado tras realizar un vuelo desde Chiapas a la CDMX, en realidad fue asegurado; sin embargo, no se cuentan con más datos al respecto, motivo por el que se espera que en adelante las autoridades competentes ofrezcan un mensaje a medios ahora que se presumen, en realidad no fue un robo.

Tras la postura de la FGR, el AICM no ha mencionado nada que permita saber más detalles tanto del paradero de la pesada unidad como de su posible dueño. El comunicador que hizo la denuncia inicial, resaltó que el dueño al acudir por su avión, notó que ya no estaba y por ello se presumió que había sido sustraído, lo que dividió opiniones entre los internautas ya que no se habla del robo de cualquier objeto, sino de un vehículo cuyas dimensiones no pueden pasar desapercibidas.

