Xóchitl Gálvez responde ante posible atentado en su contra: “Nunca he sido una mujer que tenga miedo"

Ciudad de México.- Xóchitl Gálvez, aspirante a la candidatura presidencial por el Frente Amplio por México ya habló sobre los comentarios de decenas de periodistas, quienes afirman que podría ser víctima de atentados debido al alcance de su campaña. Sin embargo, la panista no se inmutó y afirmó que no teme por su vida. Asimismo, aprovechó para mandarle un mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Xóchitl Gálvez aseguró que se mantendrá en su búsqueda por alcanzar la presidencia. Asimismo, celebró que se han sumado actores políticos que antes se negaban a participar en los procesos partidistas y ahora se animan, pues ella demostró que sí se puede competir con López Obrador, “sí puede haber tiro en la presidencial”, comentó la panista, quien se encuentra de gira de trabajo por el estado de Puebla.

En cuanto a las advertencias de periodistas sobre un posible atentado en su contra, Xóchitl Gálvez dejó en claro su postura y dijo que no teme por su vida, pues nunca ha sido una mujer con miedo. Aseguró que tiene a Dios de su lado. Asimismo, criticó que Andrés Manuel López Obrador utilice todo el poder del Estado para atacarla. Sin embargo continuará con su trabajo para alcanzar la candidatura presidencial para 2024.

Xóchitl Gálvez, precandidata presidencial, foto: Especial

“No temo por mi vida. Nunca he sido una mujer que tenga miedo. Entonces, decía el dicho que ‘el que no quiera amanecer orinado, que no duerma con niños’. En mi caso, sé lo que significa entrarle a una contienda política. Sé que hay golpes, hay golpes bajos, no se vale que el presidente use todo el poder del Estado para atacarme”, señaló.