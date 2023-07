Comparta este artículo

Ciudad de México.- No cabe duda que las sopas instantáneas han salvado a muchos en momentos de necesidad y urgencia, pues en tan solo unos minutos, obtienen una deliciosa comida a bajo costo, razón por la cual han cobrado gran popularidad en México. Sin embargo, no todas las marcas son buenas para la salud, es por ello que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ya emitió un informe sobre las más saludables y no, no es la famosa Maruchan.

Las sopas instantáneas son una opción popular para tener una comida en poco tiempo, pues basta con calentar un poco de agua y mezclarla con la pasta. De acuerdo con información de la Profeco, México es el segundo país en América Latina en consumir estos productos, lo cual también puede repercutir en la salud de los mexicanos. Aunque claro, se debe mencionar que ninguna sopa instantánea es buena para la salud.

Sin embargo, hay mejores opciones que otras. Claro que muchos pensarían que Maruchan es la mejor opción, pues es la más popular en México. Sin embargo, la Profeco no piensa lo mismo y no la calificó de la mejor manera. En ese sentido, de acuerdo con el estudio realizado por la dependencia, la mejor opción en cuanto a sopa instantánea es Nissin Maxi Sopa, ya que este producto cumple con el contenido que especifica en su etiqueta.

Sopas Instantáneas Profeco, foto: Especial

De acuerdo con el informe de la Profeco, este producto tiene la menor cantidad de grasa y no se vende en envases de unicel, considerado como uno de los más dañinos a la salud. Asimismo, se especificó que Nissin Maxi Sopa tiene exceso en grasas saturadas, y exceso en sodio. Pero, ¿por qué Maruchan no fue bien calificada? La dependencia dejó clara su postura y habló sobre los peligros de consumir esta marca.

La Profeco informó que Maruchan no informa de manera correcta sobre sus componentes y que, a pesar de que afirma tener vegetales, solo tiene 4 gramos. Asimismo, se vende en envases de unicel, el cual, al calentarse en microondas, expulsa químicos dañinos. Además, el producto mismo contiene como ingrediente glutamato monosódico, relacionado con problemas de salud, pero que se utiliza para mejorar los sabores de la sopa.

Sopas Instantáneas Profeco, foto: Especial

Después de presentar el informe, la Profeco hizo un llamado a no consumir este tipo de productos, pues no traen algún beneficio para la salud, ya que se resaltó que las sopas instantáneas no nutren y que la razón de que sean tan consumidas es que tienen saborizantes artificiales nocivos para la salud. Así que ahora los consumidores ya están alerta sobre los peligros de estos productos.

Fuente: Tribuna