AMLO arremete contra Eugenio Derbez por polémica con Xcaret: "No hay que tomarlos en serio"

Ciudad de México.- Para nadie es un secreto que la relación entre el actor y comediante, Eugenio Derbez y el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador es, por decirlo menos, tensa. Y es que, desde que el mandatario comenzó su Gobierno, ambas figuras publicas han discutido a través de los medios de comunicación (y algunas veces por medio de redes sociales) sobre diversos temas.

Una de las polémicas más recordadas entre AMLO y el acto de CODA es que el famoso llegó a encabezar la campaña Sélvame del Tren, la cual surgió como una especie de protesta en contra del construcción del Tramo 5 del Tren Maya, proyecto insignia del sexenio de Andrés Manuel, el cual presuntamente afectaría varias hectáreas de la selva virgen, lo que causaría daños irreversibles al ecosistema de la zona, como es el caso de cuevas y cenotes.

En dicha campaña estuvieron involucrados varios artistas, como es el caso de Derbez, Kate del Castillo, Omar Chaparro, Ana Claudia Talancón, Natalia Lafourcade; el influencer, Arturo Islas; y el vocalista de Café Tacvba, Rubén Albarrán; así como también una gran cantidad de ecologistas y experto en el tema. En su momento, Andrés Manuel se defendió asegurando que todos los involucrados eran unos "conservadores" que habían sido contratados por la oposición para que hablaran mal de la megaobra que circulará por Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, siendo esta la zona más perjudicada.

En su momento, López Obrador arremetió con mayor fuerza en contra de Eugenio Derbez, a quien atacó por haber encabezado la inauguración del parque Xibalbá, de Grupo Xcaret, la cual se encuentra ubicada en Valladolid, en Yucatán, el cual fue clausurado el pasado 2022, por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) después de que fueron acusados por causar un grave daño ambiental.

Es por este motivo que Andrés Manuel acusó a Eugenio Derbez de ser un "hipócrita", pero luego de ello el mandatario no volvió a hablar del tema hasta la conferencia de 'La Mañanera' de este jueves, 27 de julio, cuando retomó el tema, afirmando que "no hay que tomar en serio" a los artistas que participaron en la campaña en contra del Tren Maya, especialmente a Eugenio Derbez por participar en la inauguración de Xcaret.

"Un ambientalista, un artista, un famoso que salió en contra del Tren Maya (Eugenio) Derbez, ahí estuvo en Xcaret (...) No hay que tomarlos muy en serio y hay que entenderlos, no enojarse con ellos. No hay que tener enemigos (sino) adversarios. Hay que respetar a todos, pero hablar".