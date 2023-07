AMLO pide a jefa de la DEA revelar las pruebas que tiene sobre el CJNG y el Cártel de Sinaloa

Nayarit, México.- Luego de que el pasado jueves la directora de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en ingles), Anne Milgram, presentara información sobre el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa, en la que señala que estos grupos delictivos tienen presencia en al menos 100 países, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reaccionó.

En la conferencia de prensa matutina de este viernes 28 de julio del 2023, efectuada desde las instalaciones de la 13 Zona Militar en la ciudad de Tepic, Nayarit, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano declaró que desconoce de dónde se obtuvo la información que la DEA presentó el día de ayer sobre el número de elementos de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación que operan en 100 países del Mundo. Apuntó que el Gobierno de la Cuarta Transformación (4T) no tiene esos datos.

No tenemos nosotros esa información. No sé de dónde la sacó la señora de la DEA, ojalá y nos dieran más detalles. Creo que habló de que el cártel de Sinaloa y del CJNG tienen en 100 países 40 mil elementos, que nos digan cuáles son las pruebas que tienen", declaró el presidente de México este jueves, en su tradicional conferencia de prensa matutina.

En esta misma intervención, el presidente de México dijo que estos datos, relacionados con el poder del CJNG y del Cártel de Sinaloa, no se presentaron ante el Gobierno Federal mexicano el pasado lunes, en su encuentro con los funcionarios de seguridad de la Casa Blanca, la cual en palabras de AMLO fue muy "beneficiosa" para ambas naciones, e incluyendo Canadá, partícipe en una reunión trilateral.

No, no, no [se nos compartió dicho dato en la reunión] ese es un problema que tienen, con todo respeto lo digo, en el Gobierno de los Estados Unidos, es que no hay coordinación entre ellos [...] No hay mala fe, es que falta poner orden, la política entre otras cosas es poner orden en el caos, si cada quien actúa por su cuenta, pues no hay avances", explicó el mandatario tabasqueño.