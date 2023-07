Reportan retrasos en cuatro líneas del Metro de la CDMX: Usuarios denuncian espera de 25 minutos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta se registraron retrasos en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México, pues la mañana de este viernes 28 de julio se reportaron afectaciones en el servicio en al menos cuatro de las 12 líneas que componen la red de este medio de transporte público capitalino y, por supuesto que los usuarios comenzaron a quejarse en las redes sociales ante la situación que vivieron.

Los primeros en manifestarse en las redes sociales fueron los usuarios de la Línea 9 del Metro, la cual corre de Pantitlán a Tacubaya, todos ellos señalaron que había retrasos de más de 10 minutos, pues los trenes no arribaban a las estaciones, lo que tuvo como consecuencia la saturación en los andenes y caos a la hora de abordar, pues todos buscaban llegar a tiempo a sus diferentes destinos.

Sin embargo, no solo fue en esta línea donde se reportaron las afectaciones, ya que el servicio también fue lento en las Líneas 3, A y B. Asimismo, los usuarios señalaron que la demanda no es tan alta, pues los menores están en temporada de vacaciones, por lo que aseguraron que las autoridades no tenían excusa para que el servicio estuviera tan lento. Además, la ola de comentarios no se hizo esperar y se exigió una mejora en el servicio.

Retrasos en el Metro, foto: Especial

Ante los señalamientos, las autoridades del Metro de la CDMX se posicionaron en redes sociales y señalaron que, en efecto, el tiempo de espera para el paso de trenes era lento, tanto en la Línea 4, como en la 9. Sin embargo, se informó que había tiempos de espera de entre seis y siete minutos; mientras que reportó afluencia alta de usuarios en líneas 3, 8, 9, A y B, lo que provocó el enojo de los usuarios, pues aseguraban que esperaban más de 10 minutos el paso del tren.

Por otro lado, en la Línea 2 también se reportó un avance de trenes lento en ambas direcciones. Por lo anterior, los usuarios sugirieron al resto que se tomen previsiones por el tiempo en que tardaba el servicio. Asimismo, han expresado su molestia por el lento avance que presenta este viernes la Línea 3 que recorre desde Indios Verdes a Universidad. Se trata de una de las más utilizadas, ya que conecta el norte de la ciudad con la zona sur.

En esta línea se registraron las peores afectaciones, pues los usuarios reportaron la espera de hasta 25 minutos para el paso de trenes. Asimismo, señalaron que el viaje entre estaciones llegó a tardar hasta 10 minutos, pues los vagones se detenían de manera constante. Sin embargo, el Metro de la CDMX aseguró que la espera era solo de cinco minutos.

Fuente: Tribuna