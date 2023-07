La Marina halla embarcación de marinero estadounidense extraviado en Acapulco; no encuentran el cuerpo

Comparta este artículo

Acapulco, Guerrero.- Después de 21 días, las autoridades mexicanas lograron encontrar la embarcación del capitán Donald Lawson, el cual partió de las costas de Acapulco Guerrero el pasado 5 de julio. Sin embargo, desde entonces se perdió contacto con el experimentado marinero y ahora, se encontró el barco en el que viajaba, pero no al sujeto, por lo que continúan las labores para encontrarlo, o en su defecto, sus restos.

La embarcación zarpó el pasado 5 de julio de Acapulco y ahora, la Secretaría de Marina Armada de México informó que encontró su embarcación al suroeste del puerto en las costas de Guerrero. Se trata de la embarcación Defiant, un trimarán perteneciente al capitán Lawson de 41 años, un hombre originario de Baltimore, en los Estados Unidos. Ahora, continúan los operativos para encontrarlo, aunque las esperanzas de que esté con vida se terminan.

De acuerdo con la información compartida por la dependencia federal, la embarcación fue localizada en aguas del océano Pacífico -a 356 millas náuticas del puerto de Acapulco- la noche del jueves 27 de julio pasado tras recibir un reporte sobre el avistamiento de un bote volteado. Por lo que elementos se trasladaron al sitio de los hechos y se dieron cuenta de que se trataba de la embarcación buscada por dos semanas.

Marinero extraviado en Acapulco, foto: Especial

Ahora, después de no encontrar al capitán, las autoridades continúan con las labores de búsqueda, así lo informó la oficina de prensa para The Associated Press (AP). El capitán se encontraba en Acapulco desde inicios de 2023, cuando llegó a Acapulco para realizar labores de mantenimiento y reparación a la embarcación, así lo detalló la Capitanía de Puertos de Acapulco, la cual también explicó que el hombre había partido del puerto el 5 de julio.

De acuerdo con los informes oficiales, el hombre tenía una ruta planeada tras salir de Acapulco, pues pretendía llegar al Canal de Panamá y cruzarlo para adentrarse en el Atlántico y dirigirse a costas estadounidenses. Sin embargo, no lo logró. Asimismo, fue Jacqueline Lawson, esposa del marinero quien afirmó que el barbo tenía problemas mecánicos, pues el motor no tenía potencia y el generador estaba fuera de servicio.

Fue el 13 de julio cuando decidió regresar a costas mexicanas, pero se perdió comunicación y ahora, los restos de la embarcación fueron hallados, el objetivo de Lawson era dar la vuelta al mundo en menos de 24 días a bordo de la embarcación pues quería hacerse acreedor al récord mundial. Sin embargo, el sueño se convirtió en pesadilla.

Fuente: Tribuna