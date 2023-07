Comparta este artículo

Chihuahua, Chihuahua.- El Cabildo del ayuntamiento de Chihuahua aprobó reformas para prevenir la violencia de género y sancionar conductas que atenten la dignidad de las mujeres, expresiones muy comunes en reggaetón y corridos tumbados. Los regidores de la capital aprobaron el miércoles 26 julio prohibir conciertos o actividades donde se escuchen reggaetón o los conocidos como corridos tumbados.

Lo anterior, luego de reformar diversos artículos del Reglamento del Sistema de Justicia Cívica y del Reglamento de Diversiones y Espectáculos del municipio de Chihuahua. De acuerdo con los regidores, se busca aplicar una sanción a quienes realicen espectáculos o conciertos donde se atente contra la dignidad de las mujeres o de la familia. Según se dijo, la sanción puede ser al interpretar, reproducir contenidos musicales, videos, imágenes, entre otros.

La regidora Patricia Ulate, impulsora de esta reforma, aclaró que aplicará para cualquier tipo de evento regulado por el municipio, no solo los conciertos. La edil expresó que "la reforma no está dirigida a un género musical en particular", ya que respetan la libre expresión, por lo que los ciudadanos pueden escuchar la música que deseen. Y precisó que "la reforma se refiere a la interpretación de contenidos específicos en eventos públicos, que requieren la autorización del Municipio".

La regidora presidente de la Comisión Mujer, Familia e Igualdad de Género, recordó cómo en 2015 el Ayuntamiento de Chihuahua aprobó sanciones similares por interpretar o reproducir música que haga apología al delito o a autores de delitos en espectáculos públicos, atendiendo "una realidad social" de aquel momento por la inseguridad. "Chihuahua es uno de los cinco municipios del Estado con una Alerta de Género. Toda acción que contribuya a erradicar estas circunstancias, cuenta".

La reforma de 2015 aplica multas a los artistas que interpreten ‘narcocorridos’ en eventos públicos. De manera similar en la reforma 2023 se aplicarán sanciones para eventos públicos donde se reproduzca música que denigre a la mujer, presente en las letras de géneros como el reggaetón o los corridos bélicos que tienen como grandes exponentes a Bad Bunny o Peso Pluma. La multa por eventos que denigren a la mujer irá de entre 674 mil y 1 millón 200 mil pesos, similar a la sanción por apología al delito.

El dinero que recauden por estas multas irá para el refugio de mujeres violentadas del Municipio o los programas destinados para las mujeres del Instituto Municipal de las Mujeres (IMM). Entre los artistas que han tenido que pagar una multa recientemente por cantar narco corridos han sido Luis R. Conríquez, Alfredo Olivas, Los Tucanes de Tijuana, entre otros.

Fuente: Tribuna