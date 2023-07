¿Tu auto 'descansa'? Así aplica el programa Hoy No Circula en la CDMX y Edomex a lo largo del día

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Como cada día, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), informó a través de las redes sociales cuáles son las unidades motorizadas que deben 'descansar' debido al programa Hoy No Circula. En el caso de este sábado 29 de julio, la dependencia advierte que se trata del quinto sábado del mes por lo que sí está vigente tanto para la capital mexicana como para el Estado de México. Si planeas salir a disfrutar de la urbe toma en cuenta la siguiente información.

Con base a lo expuesto en el reglamento de tránsito, al haber un sábado extra en el calendario, este día le corresponde no salir a 'rodar' por las calles a todos los vehículos que cuenten con holograma 2. En tanto, los que sí podrán salir a circular serán los que tengan holograma 1, 0 y 00, e incluso los vehículos eléctricos, híbridos, con placa para personas con discapacidad, autobuses de pasajeros, unidades de emergencia como ambulancias o patrullas y por supuesto, motocicletas.

Es importante aclarar que esta medida está vigente, es decir, la que involucra a las unidades con holograma 2, únicamente cuando se cuenta con cinco sábados en un mismo mes. A diferencia de otros fine de semana, es distinta la restricción, por lo que te recomendamos estar al tanto de esta información para evitar la aplicación de una multa por parte de elementos de tránsito adscritos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

El programa Hoy No Circula Sabatino está vigente desde las 05:00 y hasta las 22:00 horas en las 16 alcaldías de la CDMX así como en un total de 18 municipios del Estado de México, los cuales son: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecamac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

La multa que se aplica en caso de violar esta medida en beneficio al medio ambiente es de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), la cual cuenta con un valor de 103.74 pesos y por lo que la infracción a pagar será de un aproximado de mil 924.40 pesos y hasta los dos mil 886.60 pesos. Recuerda que en caso de no pagar las multas, no solo pude haber recargos, sino que además no podrás verificar tu unidad cuando corresponda y esto también es motivo de una multa.

El Programa Hoy No Circula se aplica con el objetivo de evitar la emisión de gases contaminantes al medio ambiente, por tal motivo, en caso de haber un reporte sobre mas calidad de aire, la CAMe informará que hay un Doble Hoy No Circula, lo que involucrará a más unidades. De ser el caso, dejan de circular de manera inmediata y hasta nuevo aviso, por lo que la sugerencia es estar al tanto de la información emitida por la dependencia a través de sus redes sociales oficiales.

