AMLO se lanza contra Ron DeSantis, gobernador de Florida, por Ley Antiinmigrantes: "Ni un voto"

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) arremetió contra el gobernador del estado de Florida, en Estados Unidos (EU) Ron DeSantis, por promover la Ley Antiinmigrantes, la cual entró en vigor el pasado sábado 1 de julio. El mandatario mexicano dijo abiertamente estar en contra de esa legislación e hizo un llamado a los civiles latinos a no votar por él, pues aseguró que quien "no ama a su patria, no ama a su madre".

En la conferencia 'mañanera' de hoy, lunes 03 de julio del 2023, emitida desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, López Obrador hizo un llamado oficial para que la comunidad latina "no le dé ni un voto a DeSantis", quien está en la búsqueda para ser candidato presidencial por el Partido Republicano de cara al 2024. Aseguró que el Gobierno de la Cuarta Transformación (4T) no se quedará callado ante las políticas discriminatorias.

Una última palabra: estamos en contra de la reforma migratoria de DeSantis, el gobernador de florida que está en contra de los migrantes. Ni un voto a DeSantis", declaró el presidente AMLO este lunes 03 de julio en la conferencia matutina desde Palacio Nacional.

El que no quiere a su patria no quiere a su madre, ni un voto a quienes desprecian a los migrantes. No nos podemos quedar callados, si Estados Unidos es una gran nación ha sido por los migrantes y él está por el muro y por el mal trato a los migrantes. aspira a ser candidato a la Presidencia por el Partido Republicano, ojalá y los ciudadanos de Estados Unidos, y el Partido Republicano conozcan lo que realmente está sucediendo", agregó López Obrador.

En esta misma intervención, AMLO defendió a la comunidad migrante que se ha instalado a lo largo de EU: "son los migrantes los que permiten que se puedan hacer las obras que hacen falta en Estados Unidos, la infraestructura que les hace falta, es la fuerza de trabajo que engrandece a Estados Unidos, y solo por propósitos politiqueros, electoreros, por querer quedar bien, engañando de que los migrantes son los que causan la desdicha en Estados Unidos, todo lo cual es falso, se atreven a hacer esas reformas, en vísperas de elecciones"

Los migrantes son los que permiten el desarrollo de los pueblos en el mundo”, resaltó.

Cabe recordar que la Ley a la que se refiere AMLO es la Ley SB 1718, emitida el pasado 01 de julio en Florida. Ésta castiga con severidad a los migrantes indocumentados y a quienes los ayuden. Marchas de opositores a la norma señalaron que este es un golpe de la extrema derecha. Incluso un grupo de organizaciones civiles anunció que presentarán la primera demanda contra dicha legislación.

