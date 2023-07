El SAT te da la mano: Así puedes descargar la App Factura SAT Móvil 4.0; adiós a las largas filas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Sin duda utilizar los servicios del Servicio de Administración Tributaria (SAT) le han quebrado la cabeza a más de uno, por lo que cumplir con las obligaciones fiscales puede ser muy complicado, por lo que muchos optan por contratar a un contador. Sin embargo, las autoridades se dieron cuenta de la situación y lanzaron la aplicación Factura SAT Móvil, la cual permite al usuario emitir facturas 4.0.

La nueva aplicación Factura SAT Móvil, que es gratuita, permite consultar, generar y enviar recibos de ingreso, en su versión 4.0. Asimismo, con el objetivo de facilitar el proceso para que los contribuyentes puedan cumplir con sus obligaciones fiscales, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) lanzó Factura SAT Móvil, una aplicación gratuita para dispositivos móviles que permite generar y enviar facturas de ingreso versión 4.0, además de consultarlas de manera fácil, rápida y segura.

Se trata de una aplicación donde personas físicas y morales pueden generar facturas de ingreso desde el dispositivo móvil los 365 días del año, consultar facturas emitidas y recibidas en cualquier momento, recibir alertas en el dispositivo cuando una factura nueva sea emitida desde la aplicación Factura SAT móvil, así como timbrar facturas de forma inmediata, las cuales se sellan con el Certificado de Sello Digital (CSD).

Factura SAT Móvil 4.0, foto: Especial

Además, los usuarios también pueden generar un código QR con la información fiscal del contribuyente para que le emitan facturas de manera más rápida. Por otro lado, con el lector de código QR de la Cédula de Identificación Fiscal (CIF), Cédula de datos fiscales y el generado en la aplicación, el contribuyente puede registrar de manera más ágil los datos de un cliente. Sin duda, una gran opción a la hora de emitir facturas.

Incluso, se pueden configurar catálogos y campos opcionales para facilitar el llenado de la factura, además de guardar hasta 20 plantillas y un listado de hasta 18 clientes frecuentes. Con la nueva aplicación, los contribuyentes tienen la facilidad de compartir sus facturas mediante diversas herramientas como correo electrónico, WhatsApp, Messenger, entre otros.

Requisitos para tener la aplicación Factura SAT Móvil

Acceso a internet.

Instalar la aplicación. Disponible en sitios oficiales para dispositivos iOS y Android.

Contar con Contraseña activa.

Certificado de Sello Digital (CSD) vigente para la emisión.

Previene fraudes

Las autoridades recordaron a todos los contribuyentes que todos los trámites y servicios que brinda el SAT, incluida esta aplicación, no tienen costo alguno, por lo que no se deben dejar engañar por delincuentes que buscan aprovecharse de la inexperiencia. Cabe señalar que la aplicación fue desarrollada por servidores públicos, por lo que no se generó mayor cargo al presupuesto en contratos o adquisiciones.

