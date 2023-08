Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace poco, la vida de Angélica Márquez cambió para siempre tras enterarse que el proceso que la llevó con su familia adoptiva, no fue el más común ni mucho menos legal. La mujer de 46 años de edad afirmó que en su familia ha habido mucho hermetismo sobre el tema, por lo que ella se ha encargado de investigar por su cuenta sobre su origen y todo apunta que fue robada y vendida cuando era bebé.

Fue un vecino que tuvo en el pasado quien le hizo la confesión que le do un vuelco a su historia; había sido arrebatada de sus padres biológicos y vendida a sus padres adoptivos, por un criminal que ingresó a su hogar para hurtar objetos de valor y también la raptó a ella. Esto ocurrió en febrero de 1977, a los pocos días de haber nacido en la Ciudad de México, un hecho que le ha costado asimilar tras todos estos años.

Me robaron de bebé, recién nacida y la persona que me sustrae de un domicilio, aparentemente me vende, me vende a mis papás que son adoptivos. Ellos en desconocimiento, la historia que sabían era que mi mamá era extranjera y que me dio, me regaló porque no podía irse con una bebé en brazos a su país", dijo en una entrevista.

Esta persona fue quien le reveló que la sustrajeron de la casa de sus verdaderos padres, ya que el autor del crimen se lo confesó años después. "Me dice: 'mira tus papás y adoptivos no saben, ni ellos saben de dónde vienes. Yo me entero hace unos años que muy posiblemente te habían robado de una casa y esta persona llega conmigo a ofrecerte. Yo recuerdo que tu mamá ya no podía tener hijos y que querían una niña, específicamente; contactó a tus papás y los llevo ahí contigo'", recordó.

Angélica Márquez también se enteró que el hombre que la secuestró la tenía en condiciones insalubres antes de lograr venderla por 3 mil pesos de la época. "Te tenían sucia, sola, envuelta en trapos, estabas en una caja en el patio. La verdad es que he caído en ansiedad, en no poder dormir, esto fue muy fuerte, un golpe, enterarme que posiblemente había sido robada y vendida", expresó la mujer originaria de la Ciudad de México.

La mujer de 46 años se enteró que era adoptada cuando era pequeña, aunque tenía muchas dudas sobre su familia biológica. Por lo que decidió buscar a la persona que funcionó como intermediaria (su vecino) en su adopción, a quien conoció cuando era niña. Su padre adoptivo falleció, así que él no puede proporcionarle más datos y actualmente no tiene contacto con su madre adoptiva por temas personales.

Ahora, a sus más de 40 años, Angélica está decidida a encontrar a sus padres biológica, ya que está convencida que aun viven, y conocer la verdad sobre su origen. Su único deseo es conocer su historia y dice que no guarda rencores hacia nadie. A través de los medios de comunicación, ha hecho un llamado a su familia biológica, si es que están viendo su historia, para que la reconozcan y se comuniquen con ella.

Fuente: Tribuna