Sismo sorprende este lunes 31 de julio: No se activó la alerta sísmica en la Ciudad de México

Ciudad de México.- Esta tarde se reportó un sismo de magnitud 5.1 en la escala de Richter. Sin embargo, no ameritó la activación de la Alerta Sísmica en la Ciudad de México, aunque muchos usuarios en redes sociales denunciaron haber sentido el movimiento. De acuerdo con el Sismológico Nacional se registró a las 15:51 horas de este lunes 31 de julio. Asimismo, dio detalles sobre el epicentro del movimiento telúrico.

De acuerdo con el organismo, el sismo tuvo como epicentro Pinotepa Nacional, en Oaxaca a 41 kilómetros al este de este municipio. Fue en este sitio donde se sintió el movimiento ligero de la tierra, pero no ameritó la movilización de los servicios de emergencia, lo mismo se registró en la Ciudad de México, donde Sasmex informó sobre la situación y aclaró las razones por las que no se activó la alerta sísmica en la capital.

Asimismo, según el organismo de la Ciudad de México la energía radiada por el sismo durante los primeros segundos no superó los niveles de activación, razón por la cual no sonaron los altavoces en la CDMX. Hasta el momento no se registran afectaciones en la capital del país derivadas de este movimiento telúrico registrado la tarde de este lunes y con epicentro en Oaxaca, las autoridades informarán sobre actualizaciones.

Cabe señalar que México se encuentra ubicado en una región conocida como el Cinturón de Fuego del Pacífico, se caracteriza por una intensa actividad sísmica y volcánica. Esta actividad sísmica en el país es principalmente el resultado de la interacción entre dos placas tectónicas importantes: la Placa de Cocos y la Placa Norteamericana. Debido a esta interacción entre placas, México experimenta de manera regular movimientos telúricos.

Por su parte, la Coordinación Nacional de Protección Civil informó que a partir de este evento, mantiene comunicación con las unidades estatales y municipales de Protección Civil para realizar una evaluación preliminar de la zona. Sin embargo, hasta el momento no se han reportado daños por el movimiento, aunque las autoridades oaxaqueñas realizarán una revisión puntual para descartar riesgos a la población.

Cabe señalar que se trata del tercer movimiento registrado en el día, aunque el de mayor magnitud, pues el SSN dio cuenta de un movimiento de magnitud 4.2 al sureste de Tepeapa, en Tabasco, a las 12:15 horas de este 31 de julio y más temprano otro de magnitud 4.1 al sureste de Salina Cruz, en Oaxaca, a las 06:46:20 horas de este 31 de julio. Según los registros, tuvo una profundidad de 16 kilómetros.

Fuente: Tribuna