VIDEO: Mientras lanzan en redes baile a favor de Xóchitl Gálvez, ella va ante la FGR por este motivo

Ciudad de México.- El próximo 3 de septiembre del presente año, el Frente Amplio por México, alianza conformada por los Partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN), informarán a la ciudadanía en general cuál de los 12 aspirantes a la presidencia de la República será el que los represente durante los comicios del 2024; sin embargo antes de este evento la senadora Xóchitl Gálvez ha llamado la atención en redes sociales, no sólo porque se ha hecho viral un baile para demostrarle apoyo, sino que además acudió ante las oficinas de la Fiscalía General de la República (FGR) por esta razón.

La legisladora del partido blanquiazul últimamente ha atraído la atención de los medios de comunicación y la ciudadanía en general, debido a que ha protagonizado una fuerte pelea con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), al cual busca suceder. Gálvez Ruiz insiste en que el mandatario de origen tabasqueño la odia por el simple hecho de que actualmente ella funge como una de las empresarias más relevantes del país, mientras que en el pasado tuvo que valerse de varios recursos, entre ellos la venta de tamales y gelatina para salir adelante.

Por esta polémica es que en redes sociales los partidarios de la legisladora panista han pedido que se haga viral una nueva tendencia en donde se difunda el 'Xochibaile', coreografía donde se pide demostrarle su apoyo y la cual hace referencia al calificativo que López Obrador ha usado en el espacio conocido como 'La Mañanera', mismo donde se refiere a ella como 'La señora X'. Basta decir que es la misma precandidata a la presidencia de la República es la que muestra cómo hacer el baile para que más ciudadanos se unan a esta tendencia.

¡Ya andamos haciendo casting para el #Xochibaile oficial! @deniseramosm ya anda con todo. ¿Qué proponen ustedes? Los leo. P.D. No olviden incluir la X", escribió me redes.

El tema elegido para esta tendencia fue el interpretado por la cantante Shania Twain, Man! i feel like a woman!. Los pasos son los un par de saltos donde en cada uno se simule una letra X con ambos brazos. Hasta ahora, no se ha visto en ninguna red social replicar el 'Xochibaile' que la legisladora panista difundió con el fin de sumarle más polémica al calificativo por el cual la llama el presidente López Obrador. No obstante, no sería ella la primera integrante de la política mexicana en valerse de un recurso de este tipo ya que es común que se hagan desde canciones hasta bailes en tiempos electorales.

Mientras las rede sociales se han dividido en opiniones sobe este baile, también ha cobrado relevancia que ls excandidata a la presidencia, Josefina Vázquez Mota, se ha sumado a los recurridos de la legisladora con el objetivo de ayudarla a avanzar en el proceso interno del Frente Amplio por México. La presencia de la exasperante también ha causado controversia ya que s había mantenido alejada del ojo público desde hace varios años.

No obstante, Gálvez Ruíz no se ha pronunciado por ninguno de los dos eventos ya que este lunes 31 de julio acudió ante la Fiscalía General de la República (FGR) con el fin de pedir, de manera oficial, que le sean mostradas las carpetas de investigación que hay en su contra donde supuestamente se enmarcan los delitos previamente denunciados por el mandatario federal. De acuerdo con lo expuesto por AMLO, a la presidenciable la investiga la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción, acción aunada a los contratos que ha recibido su empresa en el pasado y mediante los cuales se ha beneficiado de manera económica.

Solicito lo anterior en aras de garantizar el derecho a una defensa adecuada, el principio de presunción de inocencia y el debido proceso legal", dice el acuse presentado por la senadora ante la FGR.

Soy empresaria desde hace 31 años… todos mis contratos están en orden, son las empresas de la familia", sentenció.

