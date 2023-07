Ciudad de México.- A través de las redes sociales, se hizo viral el difícil momento que vivió Marven, miembro de la comunidad Muxe de Oaxaca y de la comunidad LGBT quien se ha hecho popular por salir a las calles de la capital mexicana para vender tacos de canasta, de ahí que se haya ganado el nombre de 'Lady Tacos de Canasta' con el que incluso ha popularizado un local a espaldas del Palacio de Bellas Artes. Ahora, el antes mencionado fue víctima de discriminación de parte de elementos de ls Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). Te contamos.

De acuerdo con la información oficial, Marven se encontraba en las inmediaciones del Zócalo capitalino cuando elementos de la policía capitalina lo interceptaron con el fin de quitarle su mercancía. Se sabe que esta no es la primera vez que 'Lady Tacos de Canasta' atraviesa por momentos de este tipo los cuales ha evidenciado en plataformas sociales a modo de exigir justicia tras ser víctima de abuso de autoridad; sin embargo, en esta ocasión se dijo, los agentes con frecuencia de dirigían a ella como “señor”, lo que desató su cólera.

No soy señor, ¿no me estás viendo que no soy señor? Entonces no me digas señor porque es una falta de respeto a mi persona como ciudadano, ¡no soy señor! Que te quede claro que esta vestimenta es de mujer", decía con enojo.