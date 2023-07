Comparta este artículo

Ciudad de México.- El mes de julio comenzó y con ello la fiebre por la exitosa muñeca de la marca Mattel, se elevó a la máxima potencia. El motivo es porque es precisamente en este mes cuando la película dirigida por la cineasta y también actriz Greta Gerwig, Barbie llegará a la páctala grande, proyecto que además es protagonizado por la actriz Margot Robbie y el actor Ryan Gosling quienes se sabe, estarán de visita en la capital para ser parte de la denominada alfombra rosa. Si quieres ser parte de este evento, sigue leyendo que lo que sigue te interesa.

El estreno mundial de la película será el próximo 20 de julio pero antes de esta esperada fecha, el elenco recorrerá varios países para continuar avivando la emoción por la cinta. En el caso de la capital mexicana, se reveló que el Parque Toreo será el recinto donde 'Barbie' y 'Ken' desfilarán para saludar no solo a los representaste de la prensa, sino que además podrán convivir con los fanáticos tanto de los protagonistas como de todo el concepto Barbie. La fecha de este evento es el próximo 6 de julio en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Por si fuera poco, luego de ver a 'Barbie' y 'Ken' en persona, se reveló que los asistentes a este evento podrán ver los primeros 26 minutos de la cinta antes que nadie. A diferencia de otras premieres a nivel muncial, la película no se proyectará competa para ya saben, no romper con la emoción. Sin embargo, es muy trascendente que México será el único lugar done haya este adelanto y por ello es que nadie de debe quedar fuera pues será un evento irrepetible, especialmente si eres de los que ha esperado la cinta por mucho tiempo.

Toma en cuenta que las dinámicas para ser parte de este evento ya fueron cerradas y solo unos afinados podrán tener un lugar preferencial en la alfombra rosa. Caso similar será para los que puedan ingresar a la sala y ver los primeros 26 minutos de la cinta. En caso de que no hayas ganado o no puedas dirigirte a la capital mexicana para ser parte del evento, se reveló que el desfile de la 'pink carpet' será transmitido a través del TikTok oficial de Warner Bros y claro, la transmisión no tendrá ningún costo.

Es precisamente en la red social antes descrita donde también se han compartido fragmentos del equipo de producción preparando cada detalle para la premiere que permita a los asistentes sentirse como en 'Barbieland'. Para entonces basta recordar, no se sabía cuál seria le punto de la capital mexicana elegido para el evento; sin embargo, una serie de tiktokers que estaba en el recinto se encargó en difundir que Parque Toreo, muy cerca de Naucalpan, en el Estado de México, sería el recinto donde todo lo relacionado con Barbie y su mundo, ya parece muy real.

La película se proyectará a nivel nacional a partir del 20 de julio y las cadenas Cinepolis y Cinemex informaron que los boletos ya están a la venta. Para adquirirlos, se puede hacer también a través del portal de la película o bien, directamente en las aplicaciones y taquillas de cada uno de los complejos. Los boletos para la premiere no se venden por lo que se ha sugerido evitar caer en fraudes y llegar a tiempo a la plaza para poder ver a los protagonistas de la cinta de visita en el país.

