Cuernavaca, Morelos.- La lucha para convertirse en el candidato de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para las elecciones presidenciales del 2024 sigue en camino, tanto que las denominadas 'corcholatas' continúan recorriendo el país en busca de tener el apoyo de los ciudadanos y militantes del partido para que, contase en encuestas, se defina al político que figurará en la boleta electoral. En ese sentido, el emcandiller Marcelo Ebrard Casaubón visitó el estado de Morelos donde no fue tan bien recibido por los habitantes de la capital.

El extitular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), acudió al mercado popular Adolfo López Mateos, ubicado en la ciudad de Cuernavaca, como parte de los recorridos que lleva a cabo en el país. Ahí atendió a los ciudadanos quienes además de hacer el papel de clientes también se desempeñan como locatarios y dio fotos; sin embargo, mediante las redes sociales trascendió la manera en la que una mujer lo encara y hasta le pide retirarse pues remarcó, ellos estaban "chambeando".

El video en cuestión que se ha hecho popular en la red social TikTok muestra cómo pese a los reclamos, el excanciller se muestra en todo momento con una sonrisa en el rostro. No obstante, se escucha cómo le piden ya dejarlos seguir con sus labores cotidianas al tiempo que la misma mujer le recuerda que los políticos siempre hacen lo mismo: los visitan cunas se trata de per-campañas o campañas electorales y tras ello, es difícil que se vuelvan a parar por los mismos lugares. Fue esta manera de tratarlo la que ha llamado la atención.

¡Tómese su foto y hágase a un ladito! Estamos chambeando (…) Nada más viene hoy y si llega a la Presidencia, jamás lo vamos a volver a ver, jamás".

El precandidato de Morena escucha atento los reclamos de la mujer y hasta le deja en claro que no sería así, es decir, le da a entender que en su caso no ocurriría como la fémina reprocha; sin embargo, es complicado seguir escuchando a Ebrard pues los que ya lo rodeaban comienzan a gritar su nombre y algunos más abuchean a la señora. Hasta ahora, el excanciller no se ha pronunciado pro estos hechos que se han vuelto tendencia pues afirman, no es muy querido en el estado actualmente gobernado por Cuauhtémoc Blanco.

Desde hace varias semanas, Cuernavaca se ha caracterizado por presumir propaganda a favor del exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández quien como es el caso de Marcelo Ebrard Casubón, busca representar a Morena en las elecciones del 2024 donde se buscará elegir al sucesor de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Por el recibimiento que el extitular de la SRE tuvo, se ha elevando el debate en redes sociales sobre cuál de las tres ‘corcholatas’ de Morena será la elegida.

Otros internautas en tanto, recodaron que durante las campañas del proceso electoral pasado, la candidata al Gobierno del Estado de México, Alejandra del Moral de la alianza 'Va por México', también fue rechazada por un grupo de comerciantes quienes le pidieron dejarlos realizar sus labores cotidianas, por lo que al final ésta se retiró y los locatarios la urgieron a no regresar pues le recordaron, estaban ocupados a diferencia de ella. Se desconoce si la mujer que encaró a Ebrard Casaubón fue reprochaba por los demás presente so por el equipo de trabajo del excanciller.

