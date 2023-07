VIDEO: Revelan el motivo por el que una mujer destrozó un mostrador del AICM y por ello se hizo viral

Ciudad de México.- El pasado martes 4 de julio, las redes sociales reaccionaron con asombro al video donde secuestra a una mujer reaccionar de manera violenta cuando se encontraba en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), lugar desde el cual planeaba abordar un avión con destino incierto pero, por algún motivo, los empleados d ella aerolínea al indicarle anomalías, ésta comenzó a destrozar todo al grado de ser apodada como 'Lady Aeropuerto' pero, ¿qué pasó?

De acuerdo con la información oficial, los hechos sucedieron en la Terminal 1 del AICM, específicamente en los mostradores de Volaris. La mujer, de 56 años de edad, comenzó a amedrentar a los empleados a los que en repetidas ocasiones les repetía que no importaba si ya no le regresan el dinero, pero por ello se desquitaría con el mobiliario que advirtió, seria pagado por ellos mismos ya que ella no respondería por el hecho de haber tenido una pérdida monetaria.

El actuar de la mujer, llamó la atención tanto de los pasajeros como del personal de la terminal aérea quienes pidieron el apoyo de la Policía Auxiliar (PA) adscrita a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los que se llevaron en calidad de detenida a la fémina. El reporte basta decir, fue debido a que una pasajera comenzó a romper computadoras, equipo de telefonía y parte de los mostradores sin motivo aparente. Una vez que arremetió contra los empleados de la empresa, trató de escapar del lugar pero se dijo, fue interceptada por los uniformados metros más adelante.

Si no quieren, no me regresen mi dinero, me vale madr…, pero esto les va a costar. No me lo regreses put…, pero esto (las cosas rotas) ¡Págalo tú! Y si no quieres devolverlo no me lo pagues, eso está peor", decía la mujer.