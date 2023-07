AMLO explota contra la ONU: No trabajan y no hace nada contra la desigualdad y guerras, dice

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) volvió a arremeter contra la Organización de las Naciones Unidas (ONU), pues aseguró que, pese a ser una institución que cuenta con múltiples expertos de todas las partes del mundo, no está trabajando para acabar con la desigualdad, el cual es, en sus palabras, el más grande y principal problema del mundo actual. Esto fue lo que acusó el mandatario tabasqueño.

En la conferencia de prensa 'mañanera' de hoy, jueves 6 de julio del 2023, efectuada desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el mandatario López Obrador volvió a criticar las labores de la ONU sobre temas importantes en el mundo, como lo fue el estallido de la Guerra entre Ucrania y Rusia, la cual ya lleva más de un año. El presidente de México sostuvo que la Organización de las Naciones es "muy anquilosada" y que "no hace nada" por asuntos de importancia global.

El presidente AMLO explotó contra la ONU. Foto: Internet

Es que la ONU está muy anquilosada, no está haciendo su trabajo, no está haciendo nada para combatir el principal problema del mundo, que es la desigualdad, no hacen nada. Pero también no hacen nada para evitar las guerras", arremetió el jefe del Ejecutivo Federal mexicano en su conferencia de este jueves.

En esta misma intervención, el presidente mencionó de forma irónica que "el edificio de la ONU en Nueva York es bellísimo, con muchísimo experto en todo, que ganan mucho dinero, tienen todas las especialidades", no obstante agregó de forma inmediata que pese a estos recursos "se olvidan de los fundamentos, que sirvieron para la constitución de la ONU [...] Los principios básicos, el garantizar la libertad de palabra, la libertad de creencia", dijo.

El vivir sin miedos ni temores y la cuarta libertad, el vivir libres de miseria, es lo que planteó Franklin D. Roosevelt, sin embargo, no están haciendo su trabajo", agregó López Obrador.

Finalmente, AMLO declaró ante la prensa mexicana que no tiene planeado realizar una visita a la ONU en Nueva York, Estados Unidos (EU) en su último año de mandato. "Yo me voy a Palenque terminando, me jubilo, en septiembre del año próximo me retiro de la vida pública y ya no asisto a nada, ni a conferencias, ni a dar consejos, ni a ningún seminario", expuso el mandatario

Tampoco acepto cargos, nada. Voy a terminar mi ciclo, considero que ya contribuí, ya estoy cumpliendo con mi responsabilidad, y vienen las nuevas generaciones, viene el relevo generacional", dijo de forma puntual AMLO este jueves.

