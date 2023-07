Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la pandemia por Covid-19, los servicios de mensajería a domicilio se volvieron muy populares pues debido al confinamiento, era complicado salir a las calles especialmente con el fin de tratar de no contraer el virus SARS-CoV-2; sin embargo, este tipo de servicios pese a que ya no hay crisis sanitaria se ha mantenido vigente pues es más fácil ordenas cosas desde le teléfono móvil y que lleguen a la puerta de nuestro hogar a tener que salir al tráfico y tener que lidiar con que en los establecimientos no haya artículos en existencia. No obstante, parece que para esta mujer la practicidad de pedir de esta forma es tan confusa que hasta acabó por agredir a los repartidores. Esto fue lo que pasó.

Mediante las redes sociales se ha hecho popular la imagen de la fémina a la que internautas apodaron 'Lady Paquete', una nueva usuaria de Mercado Libre quien se sabe, reside en la alcaldía Venustiano Carranza y quien al parecer no conocía le protocolo de entrega, pues ante la negativa de los trabajadores de darle su paquete, ésta optó por sustraer otros de la camioneta en la cual se transportaba y tenerlos a modo de ‘rehén’ hasta que su caja le fuera dada. Lo que la mujer no sabía era que por seguridad, ella les debía proporcionar una palabra y bueno, se hizo un lío.

De acuerdo con el protocolo de la empresa, cada compra que los clientes realizan cuenta con un seguimiento no solo a través de la app, sino por correo electrónico donde además de notificar cuando los empleados están de camino al domicilio registrado, también se proporciona una palabra clave con el fin de cerciorarse que a la persona adecuada les sea entregado el artículo. Lo mismo sucede con entregas de Amazon. La fémina quien desconfía los hechos, comienza a tornarse agresiva no solo con los empleados, sino también con una mujer que trató de interceder para evitar conflictos.

Ocupamos la palabra clave para poderle dejar el paquete", le decían los trabajadores.

Foto: captura de pantalla

Acompañada de su hijo, un menor de edad, la mujer comienza a grabar a los empleados bajo la tónica de que ellos también hacían lo mismo; sin embargo, se niega a entregar los paquetes que al parecer no eran de ella y a cambio le exigían dar al palabra clave. Como al mujer se sigue negando a ello, los repartidores llaman a la línea de emergencia 911 para pedir apoyo de los elementos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC) para que sean ellos los que medien en la situaron. Para ese momento, la mujer trata de calmar a su hijo quein parece estar nervioso, mientras que también se comunica con un hombre quien al parecer sí sabe cómo funciona la entrega pues le da la palabra que acabaría con todo el embrollo.

Entrégame mi paquete por favor porque mi hijo lo está esperando. Son unos groseros y unos pelados. ¿Me va a entregar mi paquete o no? No le voy a entregar los paquetes hasta que no me des mi paquete".

La mujer con un tono arrogante, les dice cuál es la palabra clave a los trabajadores de esta empresa quienes para entonces, ya estaban en comunicación con elementos de la Policía Capitalina. Al corroborar que sí coincidía con la palabra secreta, la mujer recibe una caja que es revisada por el menor de edad a modo de verificar que sí se trataba de lo que había pedido. Acto seguido, ésta les avienta los demás paquetes que tenía bajo su custodia y se marcha. Cabe decir que la actitud es lo que la ha llevado a ser popular en redes sociales pues internautas afirmaron, los repartidores solo hacían su trabajo.



La ignorancia, pero que se puede esperar si se ve que vive en unidad habitacional del infonavit" o "Es una persona mal de sus facultades se le ve lo conflictiva aparte de que no conoce el método de entrega de mercado libre", fueron algunos de los comentarios que recibió.

Hasta ahora, la empresa involucrada en este evento no se h pronunciado por los hechos y tampoco la mujer que ya es viral a nivel nacional, no se ha identificado; sin embargo, se usa a la lista de 'Ladies' en las plataforma sociales quienes se hacen famosas por su forma de actuar. Antes de ella 'Lady Aeropuerto' atrajo la atención incluso de los medios internacionales pues, al perder su vuelo, destruyó un mostrador del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) por lo que quedó en calidad de detenida.

Fuente: Tribuna