AMLO envía mensaje a Zuckerberg tras creación de Threads: Pide "cuidar la calidad" y evitar "bots"

Ciudad de México.- El presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló sobre la nueva red social de Mark Zuckerberg, dueño de Meta: Threads, la cual está activa desde el día de ayer, jueves 7 de julio. En su intervención, el mandatario tabasqueño informó que ya tiene su cuenta en esta novedosa plataforma y que en su primera publicación pidió al empresario cuidar la calidad de la información que circulaba, así como la presencia de "bots".

AMLO creó su cuenta en Threads. Foto: Facebook

En la conferencia de prensa 'mañanera' de hoy, viernes 7 de julio del 2023, efectuada desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el mandatario López Obrador afirmó que ya se suscribió a Threads, la red social que pretende ser la competencia directa de Twitter, empresa de Elon Musk. El jefe del Ejecutivo Federal mexicano celebró que existan diversas plataformas para la circulación de información, no obstante, pidió a los dueños cuidar la calidad.

No se trata pues de tener una plataforma y millones de suscriptores o usuarios sino cuidar la calidad", expresó el presidente de México este viernes, en su tradicional conferencia matutina.

En su mismo discurso, el mandatario tabasqueño hizo un llamado al dueño de la empresa Mark Zuckerberg para que no haya "manipulación" en la información: "No se trata de que haya más plataformas, es bueno que haya varias [...] Pero se debe de buscar que no haya manipulación". Asimismo, pidió a los coordinadores y administradores de Threads que se cuide el uso de Bots y que no se apueste por el lucro.

Si se abre una nueva plataforma para que se llene de Bots pues va a ser lo mismo [...] Lo que hay que buscar un mecanismo un filtro respetando la libertad para evitar la manipulación y hacer realidad la autenticidad en la comunicación", finalizó el presidente mexicano en su 'mañanera' de este viernes 7 de julio.

Cabe mencionar que el pasado jueves se volvió activa Threads, la nueva red social administrada por Meta, compañía dueña de Facebook, Instagram y WhatsApp. Esta plataforma pretende ser la competencia directa de Twitter, la cual se ha enfrentado a numerosas polémicas desde que Elon Musk la compró 44 mil millones de dólares en 2022. En sus primeras horas, Threads cuenta con 30 millones de registros; ¿tú ya tienes tu cuenta?

Fuente: Tribuna / Conferencia presidencial 'mañanera'