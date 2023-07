Piden justicia para Leonor: Novio la golpea, lanza desde un tercer piso y queda en estado vegetativo

Toluca, Estado de México.- Desde la noche del pasado jueves 7 de julio y hasta la mañana de este viernes, han trascendido un centenar de mensajes en redes sociales donde se ha pedido justicia para Leonor, una joven de 19 años de edad quien fue salvajemente agredida el 9 de julio del 2022 a manos de su novio, Carlos 'N' quien, a casi un año de los hechos, no ha sido detenido mientras que la fémina permanece en un hospital en estado vegetativo pues además, el agresor la lanzó desde un tercer piso.

Internautas han urgido a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, detener al antes mencionado y no solo eso, sino también procesarlo por intento de feminicidio, pues además de las severas lesiones derivadas de la caída, familiares y amigos de la fémina aseguraron que presentó fractura de cráneo, fractura de mandíbula, fractura de fémur, trauma cerrado de abdomen y neumotórax bilateral, diagnósticos que la mantienen en estado vegetativo y por lo que los médicos no han arrojado un panorama favorable.

Foto: Twitter

La plataforma de videos cortos, TikTok es la que se ha encargado de vitalizar el caso de Leonor. Terceros le han dado voz a la joven quien supuestamente narra que el pasado 9 de julio del 2022, acudió a una fiesta en compañía de quien en onces era su pareja sentimental; sin embargo, al retornar del evento, el sujeto se tornó agresivo y comenzó a lastimarla al grado de no solo agredirla físicamente sino también tratar de ultimarla lanzándola desde un tercer piso. La familia interpuso una denuncia ante las autoridades competentes pero hasta ahora, no ha habido avances en el caso.

Me encuentro con diagnóstico de estado vegetativo, existe una denuncia ante el ministerio público, pero al un año del intento de homicidio no he recibido justicia", dice el video.