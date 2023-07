Evita que te multen: Estos son los autos que 'descansan' durante todo el día en la CDMX y Edomex

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Cada vez falta menos para que los alumnos de educación básica salgan de vacaciones de verano de manera oficial; sin embargo, muchas familias mexicanas han planeado empezar a salir a disfrutar de la urbe o de otro destino desde este fin de semana; sin embargo, al tratarse del segundo sábado del mes el programa Hoy No Circula Sabatino está vigente para estas unidades desde las 05:00 y hasta las 22:00 horas en las 16 alcaldías de la CDMX y el Estado de México. Toma nota y evita que te multen.

De acuerdo con lo expuesto por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), las unidades que deben 'descansar' al estar vigente esta medida que busca cuidar la calidad del aire son los vehículos que tengan holograma 1 y terminación de placa en número PAR, es decir, 2, 4, 6, y 8 los que se deben apegar a la norma. Del mismo modo, aplica para los vehículos con holograma 2 y aquellos que tengan placas foráneas, es decir, de alguna entidad que no forme parte de la Megalópolis.

Se recuerda que aunque estas unidades deben quedarse sin circular durante el horario antes mencionado, también hay unas que quedan fuera de esta regla. Ejemplo de ello son los vehículos que tengan holograma 0 y 00, así com los autos que sean híbridos, eléctricos, que tengan placa para personas con discapacidad, unidades de servicios como patrullas o ambulancias, autobuses de pasajeros y por supuesto motocicletas. Solo en estos casos, se puede circular sin afectación alguna.

El Programa Hoy No Circula Sabatino, está vigente en las 16 alcaldías de la CDMX y en un total de 18 municipios del Estado de México, demarcaciones que son las siguientes: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecamac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco. Ara el resto del estado, se puede circular de manera habitual.

Es importante tomar en cuenta que solo elementos de tránsito adscritos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) son los que pueden aplicar una multa en caso de haber salido a circular sin poder hacerlo. La sanción es de 20 a 30 Unidades de Media y Actualización (UMA), la cual es de un valor unitario de 103.74 pesos, por lo que el saldo a pagar sería de entre mil 924.40 pesos y hasta los dos mil 886.60 pesos tomando en cuenta el valor antes mencionado. Si las multas no se pagan, será más difícil verificar pues es un requisito no contar con infracciones para este importante requisito.

A modo de remate, se recuerda que, en caso de que la calidad del aire empeore a lo largo del día, las autoridades pueden determinar que se aplica un Doble Hoy No Circula, lo cual involucraría a más unidades las cuales deben dejar de circular de manera inmediata. Esta información se revelaría a través de las redes sociales de la CAMe, del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CDMX (C5) o de las demarcaciones donde el Hoy No Circula Sabatino está vigente.

