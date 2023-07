Ciudad de México.- Recientemente, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) defendió que el Estado de Chiapas "está en paz", pese a que organizaciones indígenas y activistas alertaron que se encuentra al filo de la "guerra civil". A finales de mayo, diversas organizaciones indígenas y figuras públicas emitieron un pronunciamiento en el que denunciaron la situación violenta que están viviendo estas comunidades originarias.

Sin embargo, el mandatario nacional aseguró en su rueda de prensa mañanera desde territorio chiapaneco que "hay paz, hay tranquilidad en Chiapas". Esto lo comentó al ser cuestionado por los presuntos ataques de grupos paramilitares a las comunidades del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). López Obrador sostuvo que "en general no ha habido agresiones, ha habido algunos casos, pero no es una acción así deliberada, una embestida".

Ante esto, Carlos Ogaz, responsable del área de sistematización e incidencia del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, expresó en entrevista: "Chiapas vive un escenario de guerra y el Gobierno mexicano es muy irresponsable al minimizar toda esta violencia aguda que se está viviendo, paralizando la paz en la población. La inacción, omisión del Gobierno mexicano ante esta problemática hace que vaya en aumento y no se vean acciones estratégicas para garantizar la vida y la seguridad de la población".

Mientras que la organización Red de Resistencia y Rebeldía Ajmaq señaló que les asombra la negación del gobierno mexicano ante esta guerra donde grupos paramilitares y del crimen organizado están atacando a la población civil de la zona fronteriza México - Guatemala; selva, pueblos indígenas mayas. "Todos esos crímenes los vemos en comunidades zapatistas, no zapatistas, existen constantes ataques armados, la población no puede vivir una vida normal".

Todos saben que existe el tráfico de drogas, de personas, de armas y por eso resulta increíble que exista una negación y que digan que aquí no pasa nada. Es una guerra civil, ni siquiera mal gobierno o gobierno incompetente, sino que es algo que ya no está, no escuchan, no ven y no dicen nada; hay un desgobierno, entonces el Estado y el crimen organizado están entretejidos y está afectando la dinámica local", dijo Diana Itzu, miembro de Ajmaq.