(VIDEO) "¿Por qué no me esperaste?": Dueño de un 'perrito' se despide por videollamada de él

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Los que tenemos mascotas sabemos despedirlos es uno de los momentos más desgarradores que podemos atravesar, pues además de ser unos estupendos amigos, se vuelven parte de nuestra familia y, a pesar de saber que su vida suele ser más corta, nadie nos prepara para tener que decirles adiós, menos cuando por motivos de salud los 'michis' o 'lomitos' deben ser dormidos por un veterinario. En redes, ha conmovido el momento en el que un hombre se despide de su 'perrito' pero no lo hace en persona, sino a través de una videollamada.

La red social TikTok es la que ha mostrado cómo un sujeto se despide de su mejor amigo el cual se encuentra acostado en una cama con un semblante de tener algún tipo de dolor. Una usuaria identificada como Lousian fue la encargada de mostrar cómo es que antes de aplicarle eutanasia a su mascota, de nombre 'Chipotle', le permite a un hombre verlo por última vez. El sujeto, además de dedicarle unas palabras de despedida, también le reclama al can no haberlo esperado para acariciarlo una vez más.

¿Por qué no me esperaste? Tú las cuidaste siempre, fuiste un buen perro... Ahí te mando muchos besos. Ráscale la panza", se escucha en el video.

El sujeto que se despide de este 'lomito' se escucha ademas con una voz entrecortada, por lo que aquellos que han visto el clip de apenas unos segundos de duración no dejaron pasar la oportunidad de sumarse al dolor que embarga a la familia, especialmente al hombre que tuvo que despedirse de sus mascota vía remota. Esto incluso ha sido motivo para que otros usuarios recuerden que, durante la crisis sanitaria por Covid-19, muchos pacientes tenían solo esta vía de comunicación y en algunos casos, también fue la única manera de despedirse.

Por su fuera poco, la tiktoker no solo dejó a internautas con el corazón roto al ver al despedida entre 'Chipotle' y su dueño, sino que además en otro video se observa cómo es que el que se sabe es el padre de la usuaria, le pide que le pongan una de sus camisas al 'perrito' para que éste sienta que el hombre no lo dejó solo en su yltomok día de vida, lo que claro, ha conmovido mucho más a los internautas quienes remarcaron que mientras hay muchos casos de maltrato animal en todas partes, hay quienes sufren la muerte de un can tanto como la de un ser humano.

Mi papá quiso que le pusiéramos una camisa de él para que sintiera que estaba ahí", se lee en el clip.

Captura de pantalla

Un último video mostró como la tiktoker le pide a ‘'Chipotle' cuidarlos desde donde esté, especialmente a su papá quien no pudo verlo sino que a través de una videollamada se despidió. Hace unos días en México y gran parte del mundo se celebró el Día del perro, fecha en donde se pidió hacer conciencia por el cuidado de estos seres de cuatro patas que además son considerados 'El mejor amigo del hombre'. Día después, fue el turno de conmemorar el Día del Perro callejero, fecha que además de buscar velar por estos seres en temas de derechos, promueve la adopción de los que habitan en la vía publica y están a su suerte.

México es el país de América Latina con mayor abandono y maltrato animal de acuerdo con datos emitidos por el Instituto Nacional de geografía y Estadística (Inegi). En cuanto a de maltrato animal se refiere. ha llamado la atención casos como el de Scooby’, un can que fue lanzado a un cazo con aceite hirviendo solo por el hecho de hacerse atravesado en el camino de un sujeto que extorsionaba un local comercial dedicado a la venta de carne de cerdo y res. El maltrato animal es un delito que se castiga con tres meses de cárcel y hasta una pena máxima de seis años.

Captura de pantalla

Fuente: Tribuna