Ciudad de México.- El presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), lamentó el asesinato de Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia de Ecuador, quien fue ultimado a balazos el pasado miércoles 9 de agosto, cuando se encontraba en un mitin político en la capital ecuatoriana. El mandatario tabasqueño comparó apuntó que el Gobierno de México desconoce si los responsables serían miembros del Cártel de Sinaloa; mas pidió esperar las pesquisas de las autoridades.

En la conferencia presidencial 'mañanera' de hoy, jueves 10 de agosto del 2023, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano envió un pésame a los familiares del político Fernando Villavicencio, uno de los aspirantes presidenciales en las elecciones que se celebrarán en unos días en Ecuador. Apuntó que este crimen es muy similar al que vivió México, cuando ejecutaron al candidato al Gobierno Federal, Luis Donaldo Colosio, en 1994.

AMLO lamenta homicidio de Fernando Villavicencio. Foto: Internet

En esta misma intervención, respecto a las causas del homicidio, el mandatario López Obrador pidió no "culpar a la ligera a nadie", esto debido a que se señala al Cártel de Sinaloa como el presunto responsable de este asesinato. Cabe mencionar que el candidato Fernando Villavicencio, quien había sido periodista, había sido muy crítico al hablar sobre los supuestos vínculos entre el crimen organizado y las autoridades del gobierno en su nación.

Acerca de las causas, no me atrevería a adelantar nada sobre los motivos porque no hay elementos; son si acaso hipótesis, pueden ser conjeturas. No hay que olvidar que siempre y más en tiempos electorales se inventan cosas, entonces hay que actuar con mucha responsabilidad, con mucha sensibilidad, no culpar a la ligera a nadie, esperar las investigaciones, esperar que se dé a conocer El resultado de la investigación y que se castigue a los responsables", enunció AMLO desde Palacio Nacional.