(VIDEO) "Si estoy en posibilidades de matarlo, lo mato": Exhiben a sujeto que amenaza a AMLO

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La política siempre es un tema que divide opiniones, más cuando se trata de personas que están o no a favor de los gobernantes en turno. Si bien se trata de libre albedrío y claro, libertad de expresión, con frecuencia suele ocasionar tensión el hecho de lanzar amenazas de muerte en contra de los servidores de la nación, justo como ha sucedido con un hombre quien sin temor a ser exhibido, asegura que no es partidario de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y además, lo mataría si pudiera hacerlo.

Fue mediante la red social Twitter, ahora llamada X donde se ha hecho viral un video donde se observa a un par de ciudadanos encarar a una mujer. Lo trascendente es que el sujeto, identificado como Julio César Campos Quezada, asegura que no tolera al mandatario federal al cual tilda de "analfabeta" y "gato de la nación", calificativos que incluso lo llevan a argumentar que, en caso de tener las posibilidades no dudaría en atentar contra su vida pues no está de acuerdo en que haya llegado al Poder Ejecutivo.

Morena me la …. Claudia Sheinbaum es una gata", dice molesto.

El sujeto, que no se sabe si esta en estado de ebriedad, arremete en contra de todos integrantes de la denominada Cuarta Transformación (4T); no obstante, hace énfasis en la exjefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum Pardo y sobre todo en contra del mandatario federal al que además le asegura, lo destruía con apoyo del periodista Carlos Loret de Mola, el cual se sabe, también ha lanzado comentarios en contra del originario de Tabasco.

Foto: Twitter

El video en cuestión fue captado en la colonia Lomas de Chapultepec, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Cabe destacar que no se sabe si el sujeto que amenaza al presidente es residente de la misma o solo estaba pasando por calles de la demarcación cuando encaró a la persona que lo grabó. Internautas han pedido que se investigue a este hombre pues además de ser una amenaza para el mandatario, lo es también para aquellos que se dicen partidarios de Movimiento regeneración Nacional (Morena).

Me súper turra el gato, anciano, analfabeta de Andrés Manuel López Obrador y si estoy en posibilidades de matarlo, lo mato", remarca.

Captura de pantalla

El sujeto asegura que además entre todos los que coinciden con su pensamiento, agarrarían a golpes al presidente; sin embargo, hace énfasis en que no e partidario ni del Partido Revolucionario Institucional (PRI) o del Partido Acción Nacional (PAN), por lo que aclara que a pesar de no estar a favor de los partidos antes mencionados, no permitiría que el presidente lo manejara sin que se aclarara el motivo de su postura. Por si fuera poco, con el coraje que caracterizaba al sujeto, también hace referencia a su aspecto físico y segura AMLO es un hombre feo y moreno, avivando con ello la polémica en las plataformas digitales.

Mientras yo pueda destruir a este carbón (…) voy a trabajar con Loret de Mola para destruirte", resalta.

Hasta este momento, el Gobierno de México, el vocero de la presidencia o incluso el mismo mandatario federal no se han pronunciado por la postura de este hombre; sin embargo, usuarios en redes sociales han insistido en que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) debería tomar cartas en el asunto para investigar al hombre quien sin miedo, reveló su identidad que cabe decir, no se sabe si es verdadera pero hay una clara amenaza en contra del mandatario.

Fuente: Tribuna